DT pudo comunicarse con fuentes al interior de Conmebol para consultar sobre su postura por el caso Lozano. Como se sabe, Agustín Lozano, presidente de la FPF, es investigado por fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y corrupción en el ámbito privado y este jueves, pasadas las 2 a.m., fue detenido y derivado a la Prefectura, donde podría permanecer por los próximos 15 días. “Conocemos de esa información”, dijo la fuente a El Comercio, sin dar mayores explicaciones.

¿Cuál es el procedimiento formal para que la Conmebol pueda tomar o no una postura sobre los últimas detenciones de miembros de la Junta Directiva de la FPF? Primero, lo determinante: el Directorio de la FPF debe reunirse en las próximas horas (a más tardar este fin de semana) para nombrar, según estatutos, al nuevo titular de la FPF encargado de firmar los documentos oficiales que salgan desde Videna, hasta que se resuelva el caso Lozano. En este caso, la responsabilidad caería en Arturo Ríos, primer vicepresidente. Luego, se eleva una comunicación a Conmebol, básicamente informativa, donde se comunica los nuevos responsables en Videna y detalles de lo ocurrido. Conmebol acusa recibo y recién, si fuera el caso, devuelve la comunicación. “En este caso -explica una fuente de Videna- los hechos investigados no se ajustan a los delitos imputados. Vamos a esperar lo que ocurra, pero los abogados de FPF y en particular, la doctora Giuliana Loza, son optimistas sobre la pronta libertad de Agustín Lozano. Lo que sí es verdad es que esta imagen, de él enmarrocado, ya dio la vuelta al mundo y el daño está hecho”.

Desde el inicio de la investigaciones, en diciembre del 2022, hasta la reciente captura preliminar de Agustín Lozano, la selección peruana tuvo dos entrenadores (Juan Reynoso y Jorge Fossati) y disputó 21 partidos. Para este último, ha sido una bomba. Y tras una breve reunión con Juan Carlos Oblitas, Dirección de Selecciones, y los convocados para la fecha doble contra Chile y Argentina, el discurso será solo “pensar en fútbol”. A veces, un espejismo. A veces, la única burbuja.