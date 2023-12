Quizá por eso, se cuida al hablar de un proceso -el de Juan- que está a punto de terminar (N.de R. La negociación para desvincularse de la FPF aún continúa-. “Tenemos que sacar adelante todos juntos”, dice, ahora, ya retirado, igual de calmo, el físico parecido al que tenía cuando Jorge Mendes, el empresario portugués de Cristiano Ronaldo decidió firmarlo para uiar su carrera. De hecho, con los años, la relación se ha mantenido y en los últimos meses, ha surgido un contacto: Mendes le ha propuesto al Mudo convertirse en parte de su staff, ser agente de futbolistas y el nexo entre él y el fútbol peruano. “Lo estoy manejando con calma”, dice el back peruano. En principio, le interesa. Y en un mediano plazo lo veremos como puente para el fútbol peruano hacia allá, donde realmente uno se consagra: Europa.

— ¿Todos los futbolistas queridos deberían tener una despedida así como Carlos Lobatón hace unos días?

Sí. Es algo gratificante para él y su familia, cómo no acompañarlo, le ha dado alegrías a Perú y Sporting Cristal, entonces, es un amigo y había que estar con él. Merecía esto y más por todas las alegrías que le dio al club y a la selección y ahora, tener la bendición de disfrutarlo, está muy bien para cerrar su carrera.

— ¿Te hubiera gustado una así?

Sí, a quién no. Pero yo estoy tranquilo con lo que hice.

— ¿Pudiste hablar con Ricardo Gareca, el técnico que los llevó al mundial, y que estuvo de paso por Lima?

Hablamos un poco. Pero era el día de Carlos (Lobatón), para él era bastante representativa su presencia. Yo sobre Ricardo solo puede decir que es un entrenador que marcó la historia del Perú.

— ¿Escuchaste también lo que pedía la gente, que Gareca vuelva a la selección?

Es un tema que los responsables tendrán que decidir. Obviamente la gente lo menciona por lo que Ricardo junto a su comando técnico hizo en la selección, entonces, la gente es agradecida y lo reconoce.

— Como exmundialista con Perú, ¿qué análisis te deja estos seis partidos de la selección con Juan Reynoso?

Bueno, no se está pasando un buen momento, esto ya ha pasado antes, pero Perú ya ha demostrado que tiene la capacidad de salir de situaciones difíciles. Hemos sido una selección con resiliencia. Jugadores hay, material hay, necesitamos seguir creyendo, confiando en el equipo.

— Reynoso no va más como entrenador y se está negociando su salida, ¿quién debería asumir su cargo?

A mí no me compete decir quien debe asumir, pero quien lo haga necesita apoyoy punto, porque si sacamos esto adelante, es beneficioso para todos. Ahora, sí creo que el nuevo entrenador tiene que sacar esto adelante con mucho trabajo,que es lo que todos queremos.

— ¿Estás de acuerdo con su salida?

Creo que si bien es cierto los resultados no han acompañado, nada quita el profesionalismo. Soy partidario de respetar procesos, pero hay cosas que ya no compete a uno. Independientemente quien esté, siempre los protagonistas que son los jugadores tienen que sacar esto adelante”

— ¿Has escuchado de nombres como posibes reemplazos? ¿Fossati, Pékerman? ¿Qué opinas sobre ello?

Como te digo, preferiría no hablar de un nuevo entrenador porque todos están capacitados. Hay que encontrarle la mano al equipo. He tratado de no ver las noticias, pero a todos nos toca apoyar.

— ¿ Por qué no le fue bien a Juan Reynoso dirigiendo a Perú?

Hay muchos factores, me parece descabellado decir por qué no hizo esto o lo otro, yo creo que cuando no haces las cosas bien en el fútbol, es mejor dar un paso al costado. Es lamentable porque no se le dio los resultados que se esperaba Juan pero no podemos quedarnos en eso: hay que levantar la cabeza.





— Nos llegó la información que ahora te estás dedicando a un tema empresarial en el fútbol, ¿qué hay de cierto?

Sí, pero lo manejo con calma, estoy viendo, manejando un poco con reserva y queda hacerlo bien.

— ¿Es con Jorge Mendes?

Como te digo, lo estoy analizando.

