En la Videna, donde se confirmó que Christian Cueva fue convocado como invitado y no jugó contra Paraguay por prevención, éste lo llama “el capitán del centenario”. Aldo Corzo sonríe como siempre, y le devuelve el gesto de afecto a su compañero de la selección peruana en una sesión privada de DIRECTV, como antesala a la Copa América 2024.

“Es un lindo tipo, una gran persona y como jugador, ni qué decir. Es importante que se respete a los jugadores que le han dado mucho a la selección y es el caso de él. Sabemos que, si él está bien, nos va a dar una mano”, detalló sobre ‘Aladino’.

Campeón con la ‘U’ en el Apertura 2024, Corzo es el defensor que más horas suma como ‘Stopper’ en el esquema 3-5-2 de Fossati. Hoy responde sobre la selección y el centenario crema.

Aldo Corzo en el tercer día de entrenamiento en Videna. (Giancarlo Ávila/GEC)

Tú que conoces más de cerca a Jorge Fossati, ¿es distinto o muy parecido al que trabajó en la ‘U’ con el que tiene ahora en la selección peruana?

No, es igual. Es la misma forma de trabajar. Obviamente, que le ha agregado más personas a su comando técnico porque una selección te demanda más personas. Es la misma metodología, siempre le ha ido bien así, él ha ganado en distintos lugares. Ha estado también en selecciones. No creo que cambie, ya es así su forma de trabajar y le ha dado resultados. Dios quiera que le vaya bien con la selección.

Por el esquema táctico que usa Fossati, ¿jugar en la ‘U’ de ‘stopper’ por derecha te acerca al equipo titular de la selección?

Bueno, Dios quiera que sí. Yo estoy preparado para lo que venga. Uno siempre se entrena, se prepara bien en todo porque siempre quiere jugar. Yo creo que el profe va a tomar una decisión cuando estén todos, pero obviamente me gustaría jugar. Me estoy preparando para jugar, y ojalá se dé.

¿El partido debut contra Chile en la Copa América tendrá un sabor especial por la presencia de Ricardo Gareca o se vivirá como todos los clásicos Perú-Chile?

No, es igual, más allá que esté el profe Ricardo (Gareca) uno siempre quiere ganar el clásico, y jugar contra Chile es un clásico acá en Sudamérica. Creo que nosotros nos enfocamos mucho en el partido a de partido, porque ahora en verdad solo pienso en Paraguay (amistoso del 7 de junio). Seguramente ya llegará Chile, y ese día voy a querer ganarle así esté quién esté de entrenador.

¿Cómo has visto estos días de entrenamiento a Piero Quispe? ¿Estos meses en México han provocado un crecimiento en su fútbol?

Seguro que sí. Piero ha sentido el roce de jugar en el extranjero. Él lo sabe, es un jugador que tiene que destacar un poco más que el resto porque viene del exterior. Me pone contento porque, todos tenemos momentos buenos o malos, y creo que él ha vivido esas experiencias en el extranjero. Sé que lo ha hecho bien, he visto sus partidos. Él ha mejorado y siento que ha crecido, ha dado un salto de calidad en su madurez.

Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías di Benedetto. (Foto: Liga 1)

La U y el centenario

Eres campeón con la ‘U’ y uno de los fijos en las listas de la selección peruana en los últimos años, ¿cómo catalogas este momento de tu carrera?

Sí, la verdad estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo, no te puedo mentir. Siento que las cosas se me han ido dando de a poco, que todo cayó por su propio peso, porque, obviamente, siento que estoy cosechando lo que siempre he sembrado. Me siento bien, vigente y tranquilo. Con el paso de los años uno valora más la carrera, que es normal. Yo estoy valorando mi carrera día a día; los entrenamientos, el compartir con los compañeros, el camerín… Estoy bastante contento con lo que estoy viviendo, así que ojalá se alargue.

¿Esta etapa de reciente éxito en la ‘U’ te reconcilia con todo lo que tuviste que pasar desde que llegaste en el 2017?

Cuando llegué al club no estaba bien, tenía muchos problemas, por ahí no los problemas económicos que tenía antes, pero tenía muchos problemas logísticos, de gestión. Entonces, cuando llegué para mí estaba mal, ¿no? A lo que es ahora. Ahora el club está muy bien. No es una excusa, igual la ‘U’ tiene que ver cómo salir campeón, pero el fútbol se ha vuelto tan profesional, importan tanto los detalles que, obviamente, si uno no está bien es muy difícil con el paso de los años celebrar cosas. Creo que es el mejor momento de lo que he vivido dentro de una gestión seria y correcta. Creo que Jean (Ferrari) ha puesto las cosas en su lugar, ha hecho que el club otra vez esté donde tiene que estar. Ahora la ‘U’ no solo es grande porque es el equipo que tiene más hinchas en el país, sino también es grande por su logística, infraestructura. Estar ahora en la ‘U’ es un privilegio.