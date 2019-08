Selección peruana: Aldo Corzo pone por delante la unión del equipo a pesar de la ausencia del capitán

La selección peruana completó un nuevo día de trabajo con seis jugadores. Teniendo fresco aún el tema de Paolo Guerrero, algo que no pueden esquivar los convocados por Ricardo Gareca, Aldo Corzo tuvo que salir al frente para tranquilizar el ambiente.

El lateral de la bicolor no minimizó la falta que hará el 'Depredador', pero sí comprometió a los seleccionados. "Este grupo creo que siempre ha salido de todo los problemas y yo creo que esta no va a ser la excepción. No hemos tocado el tema de Paolo Guerrero como grupo, pero el grupo siempre ha sabido salir adelante", manifestó.

Aldo Corzo tomó como reto la ausencia de Paolo Guerrero. (Foto. Fernando Sangama / GEC)

El defensa nacional trabajó esta mañana, bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca y Nolberto Solano, quienes constantemente se acercaban a los jugadores para dar sus recomendaciones, además de algunos consejos.

"Se trabajó lo que quiere Ricardo, lo que quiere para la Selección. Obviamente, cuando uno es convocado, es porque viene haciendo las cosas bien en su club, así que trataré de que lo que hago bien en mi club, hacerlo en la selección peruana", agregó Aldo Corzo.

Sobre los próximos rivales que enfrentarán en los amistosos FIFA, explicó que sí estuvieron analizándolos y que, en el caso del cuadro norteño, saben que han incorporado nuevos jugadores, en su mayoría jóvenes, por lo que considera que serán duelos complicados.

La selección peruana se alista para los encuentros amistosos que disputarán en Estados Unidos. El primer contrincante será Ecuador, el próximo jueves 5 de setiembre a las 8 pm. en el Red Bull Arena. Mientras que ante Brasil, Perú jugará a las 10 pm. el martes 10 de setiembre en Los Ángeles Memorial Sports Arena.