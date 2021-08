Alessandro Burlamaqui dejó Espanyol y se unió al equipo filial del Valencia hace algunas semanas. En su corto tiempo el el cuadro ‘Che’, sin embargo, ya tuvo la oportunidad de ser parte del grupo profesional y ha participado en varios amistosos, el más reciente frente al AC Milan.

De su buen momento, de su anhelo de representar a la selección peruana y más, el futbolista que dejó Perú y viajó a España cuando tenía un año, habló en una reciente entrevista con ESPN.

Su carrera

“Yo nací en Perú, en Lima, y cuando tenía un año, mis padres y yo fuimos a España y caímos a una ciudad que es Tarragona, que está a una hora de Barcelona. Mis padres trabajaron ahí, me he criado ahí, he crecido ahí, y bueno, mi carrera futbolística empezó ahí. Fueron mis inicios y he seguido creciendo. He pasado por el Sant Andreu, donde he estado tres años, luego me he ido al Reus Deportiu, donde estuve un año. Y di el salto al Espanyol, donde estuve seis años, y de esos seis, estuve viviendo cuatro años en Barcelona. Ahora, finalmente, junto con mi familia nos hemos mudado a Valencia por este nuevo reto”.

Sueño de selección

“Tengo que estar agradecido a España porque al final es el país que me ha visto evolucionar como persona y como futbolista. Tengo que estar agradecido por ello, pero yo me he comprometido con Perú, quiero jugar por Perú. Siempre voy a estar agradecido a España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú”.

Así ve a Perú

“Estoy feliz por el papel que hizo Perú en la Copa América, creo que el equipo supo responder muy bien. Hizo una grandísima Copa América en conjunto, todo el equipo. Que esto nos sirva para ir a las Eliminatorias de la mejor manera y poder llevarnos los puntos que necesitamos en cada fecha”.

Admiración por Aquino

“Yo de esta Copa América, (destaco) a Tapia y Yotún, porque son los futbolistas que juegan en mi posición, pero también, de los de la selección, Aquino me gusta mucho. Es un jugador que lo tengo bien ubicado”.

Los de Valencia, “jugadorazos”

“Son jugadorazos. Sobre todo, el jugador con el que dices ‘wow’ es Goncalo Guedes. Es un espectáculo de jugador y también como persona. Son personas muy buenas y buenos profesionales”.