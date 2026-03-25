Por Marco Quilca León

En el Stade Louis Boury, un complejo deportivo situado en Gennevilliers, en la periferia de París, Francia, la selección peruana comenzó a tomar forma bajo la conducción de Mano Menezes, quien, fiel a su estilo, eligió hablar antes de apresurarse a decidir. Con plantel completo en la práctica de este martes, el técnico priorizó los conceptos básicos por encima de los automatismos. No fue una sesión para definir titulares, sino para empezar a entenderse.

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