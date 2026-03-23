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El delantero de Universitario de Deportes apunta a ser la carta de gol de la selección peruana. | Foto: @labicolor
El delantero de Universitario de Deportes apunta a ser la carta de gol de la selección peruana. | Foto: @labicolor
Por Redacción EC

Álex Valera es uno de los 24 convocados por Mano Menezes para afrontar los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA.

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