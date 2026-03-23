Álex Valera es uno de los 24 convocados por Mano Menezes para afrontar los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA.

El delantero de Universitario de Deportes mencionó que acaban de conocer al nuevo seleccionador de ‘La Bicolor’.

“Recién hoy lo hemos conocido, no hemos podido conversar mucho con él, pero con el transcurso de las semanas hablaremos más”, apuntó.

“Se vienen dos partidos importantes y nos ayudarán para lo que viene más adelante”, indicó sobre los amistosos.

Además, se pronunció sobre el recambio generacional y el universo de jugadores en la convocatoria, que combina juventud y experiencia.

“Hay jóvenes, pero también muchos jugadores con experiencia y capacidad para afrontar lo que viene”, agregó.

“Trataré siempre de aportar lo que pueda y buscar anotar goles”, finalizó.

La selección peruana enfrentará a Senegal el próximo 28 de marzo en el Parque de los Príncipes (Francia); y cerrará la fecha FIFA ante Honduras el 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque (España).