Valera y Flores terminaron sentidos luego del clásico entre Universitario y Alianza. (Foto: FPF)
Redacción EC

Las malas noticias llegaron en el primer día de entrenamiento de la selección peruana. Alex Valera y Edison Flores fueron desconvocados por lesión y se perderán los partidos contra Uruguay y Paraguay, en el cierre de las Eliminatorias 2026.

Mediante un comunicado, las redes sociales de la Bicolor informó el estado de sus jugadores, quienes terminaron golpeados tras el clásico del domingo entre Universitario y Alianza Lima. El técnico Óscar Ibáñez tenía conocimiento de eso y estaba pendiente de la situación.

Es más, el propio DT contó en conferencia de prensa que ambos estaban sentidos y fueron a realizarse pruebas médicas para determinar el grado de su lesión. Durante el transcurso del día se confirmó la gravedad de su estado y fueron desafectados de la convocatoria.

"Sé que terminó muy golpeado, lo mismo que Edison Flores, veremos qué informa el doctor“, expresó Ibáñez en la mañana. Valera y Flores son dos elementos que se encuentran dentro de la consideración del DT. En su lugar, José ‘Tunche’ Rivera fue llamado de emergencia.

