Ricardo Gareca consideró a Alexander Callens en la nómina de convocados para los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022. No obstante, todo parece indicar que el defensa no podrá unirse a la ‘Blanquirroja’, por decisión de New York City, club en el que milita.

“Callens no viene por disposición del club”, confesó el gerente de selección de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye en Barrio Fútbol. “New York City ya informó que no está en condiciones de ceder a Callens por el mismo tema que no lo pudo hacer en octubre”, añadió.

Vale decir que Alexander Callens tampoco pudo viajar a Lima el mes pasado para los encuentros ante Paraguay y Brasil. “La FIFA actualizó recientemente sus pautas debido a la pandemia de COVID-19, que permiten a los clubes negar la liberación de un jugador cuando hay una cuarentena ordenada por el gobierno de cinco o más días al regresar de un viaje internacional. El estado de Nueva York exige una cuarentena de 14 días para los viajes desde las naciones respetadas que aparecen en esta ventana internacional”, comunicó New York City sobre el tema.

Por otro lado García Pye se refirió al caso de Edison Flores, quien milita en DC United. “Hay dos escenarios posibles para que venga Edison Flores, uno, que se consiga la exoneración de la ciudad de Columbia, y el otro, es que su equipo no clasifique (a los playoffs de la MLS)”, indicó.

La selección peruana se medirá el viernes 13 de noviembre con Chile en Santiago y, cuatro días más tarde, la ‘Blanquirroja’ recibirá a la Argentina de Lionel Messi en Lima.

