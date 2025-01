Aunque ninguno se conoce personalmente ni se siguen en Instagram, la llegada de Sonne a la Championship podría ser un punto de partida para acercar a Robertson a la bicolor. El mediocampista ofensivo, que nació en Escocia y también es elegible por Inglaterra y Australia, declinó hace un par de años jugar por el combinado nacional. Su interés iba por defender la camiseta de los ‘Socceroos’, el país de origen de su papá, y fue convocado por los oceánicos para disputar algunos partidos amistosos. Sin embargo, la situación cambió en noviembre pasado, cuando se declaró no elegible para Australia.

Tony Popovic, técnico del cuadro australiano, contó en rueda de prensa algunos detalles de la decisión de Robertson: “Eso está ahora en sus manos. Si quiere jugar para los ‘Socceroos’, necesita estar disponible. Es decisión de Alex lo que quiere hacer. Entonces, si quiere estar disponible para los ‘Socceroos’, entonces podemos ver si lo seleccionamos, pero por el momento no tenemos esa opción”, expresó. El jugador rechazó su convocatoria para los partidos de fecha FIFA de noviembre contra Bahréin y Arabia Saudita por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Y eso, sumado a los gestos que Robertson daba en su redes sociales, como dejarse ver un tatuaje del mapa del Perú en su brazo (algo similar a lo que hizo Gianluca Lapadula en su momento) o posar en su momento con la camiseta de la selección peruana junto a un grupo de hinchas del Cardiff City FC, hicieron que los rumores sobre su posible acercamiento a la selección vuelva a activarse en las últimas semanas. ¿Qué tan posible es su convocatoria?

¿Qué necesita Robertson para ser elegible por Perú?

Lo primero es sacar el DNI que le permite ser identificado como ciudadano peruano y lo puede hacer desde cualquier embajada de nuestro país en el exterior. En su momento, Lapadula y Sonne hicieron lo mismo y acudieron a eso lugares para empezar sus trámites correspondientes. El proceso no tardó mucho tiempo, dado que ambos casos tuvieron ascendencia peruana.

Posterior a eso, Robertson necesita ser elegible ante la FIFA. Si repasamos su trayectoria, representó a Inglaterra en sus categorías inferiores, desde la Sub 16 hasta la Sub 18. Luego, eligió jugar por Australia y fue convocado para los amistosos contra Ecuador y Argentina en 2023. Y a pesar de que haber disputado dos partidos, al no ser duelos oficiales, todavía tiene la chance de jugar por Perú. Para ello, tiene que realizar un proceso llamado “one time switch”, que solo puede hacerse por única vez. Y una vez finalizado todo, quedaría apto para ser convocado a la selección.

Números de Robertson esta temporada en Cardiff

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos Championship 21 3 1 1536′ EFL Cup 2 1 0 105′

No obstante, el último pronunciamiento oficial desde la Videna respecto a la situación de Robertson fue la ofrecida por Juan Carlos Oblitas, cuando todavía era director de fútbol de la FPF, en octubre pasado. “No hay contacto, en este momento no. Ahora, eso sí quiero ser bien claro, no todos los jugadores del exterior, no necesariamente, son mejores que los que juegan acá. He conocido jugadores de Youtube a montones, cuidado con eso”, advirtió en radio Exitosa.

Si bien ese pronunciamiento fue hace ya un tiempo, El Comercio pudo conocer que el departamento de scouting de la FPF está en comunicación con el entorno de Robertson, más allá de que el jugador todavía no ha tomado una decisión. En la Videna consideran que es el futbolista quien debe tomar la iniciativa respecto a jugar por la selección peruana y empezar los trámites para obtener su DNI en el mediano plazo.

¿Por qué Sonne sería clave para convencer a Robertson?

Como siempre pasa en algunas ligas del exterior, los futbolistas de una misma nacionalidad suelen tener algún tipo de contacto o conversación. Pasó con Paolo Guerrero, cuando Claudio Pizarro lo recibió en Alemania; también con André Carrillo, cuando se juntó con Wilder Cartagena y Luis Advíncula en Portugal; y podría suceder con Sonne y Robertson, quienes juegan en la Championship de Inglaterra.

Ese hipotético escenario significaría también el primer acercamiento de Robertson con un futbolista de la selección peruana como Sonne y podría despertarle, además, el interés en querer defender a la bicolor. Es más, ambos compiten en la misma liga (sus clubes se enfrentan el 1 de marzo), hablan el mismo idioma (inglés) y tienen una edad cercana (el jugador del Cardiff tiene 21 y el del Burnley, 24).

Robertson es un mediocampista ofensivo que en el Cardiff ha logrado afianzarse como titular (ver cuadro de arriba). Es diestro, se caracteriza por su buena técnica y su visión para distribuir juego en el campo. Tiene buen biotipo, sabe sumarse al ataque y es polifuncional. Su presencia sumaría a la selección; sin embargo, la decisión final la tendrá el propio futbolista.

