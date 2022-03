Conforme a los criterios de Saber más

La polémica es inherente a las Eliminatorias sudamericanas. Malos arbitrajes, sanciones desiguales e injusticias en el campo han frecuentado desde siempre en los clasificatorios mundialistas de este continente. Sin embargo, en el último tiempo se ha intentado contrarrestar este tipo de situaciones perjudiciales con herramientas modernas, como el Videoarbitraje (VAR), que inicialmente representó un avance importante para evitar fallos -muchas veces bochornosos- en las decisiones arbitrales. Pero la realidad actual es bastante diferente a lo previsto: el VAR es más protagonista por sus fallos que por sus aciertos.

El último que se ha visto envuelto en un clima controversial es Anderson Daronco, juez principal de la victoria de Uruguay sobre Perú (1-0) del pasado jueves. El árbitro brasileño ha sido constantemente criticado estos días debido a una jugada bastante polémica en Montevideo, donde el portero charrúa, Sergio Rochet, entra por completo a su arco con la pelota en sus manos.

Desde algunos ángulos se percibe que el balón ingresa en su totalidad a la portería, lo cual fue celebrado por todos los peruanos como gol. Sin embargo, en el VAR determinaron -con una pequeña revisión de segundos desde el ángulo derecho- que no fue gol y Daronco se mantuvo firme con su decisión.

La repercusión posterior ha sido tanta que ha tenido la opinión hasta del mismo creador del VAR, Antonio Ibáñez de Alba, quien aseguró en una entrevista con Radio Ovación que la pelota entró y que las imágenes compartidas por la Conmebol están manipuladas.

Lo cierto, más allá de los diversos comentarios que han suscitado desde el jueves, es que con ese tanto no validado, Perú pudo haber conseguido un empate valioso a falta de una fecha para el final de las Eliminatorias. Y la molestia e indignación no cesa.

Este domingo, a dos días del duelo contra Paraguay, la FPF hizo pública una denuncia ante la FIFA por la actuación del árbitro Anderson Daronco, quien no se dio el tiempo para revisar la controversial jugada durante el encuentro.

“Se presentó el último viernes una denuncia contundente ante la FIFA respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco, por los hechos públicamente conocidos. La FPF espera pronta respuesta de la FIFA bajo el conductor regular en sus procedimientos”, se lee en el comunicado.

De comprobarse alguna irregularidad, el juez brasileño tendría que ser sancionado junto a sus asistentes en el VAR. Ya hay antecedentes en la Conmebol de castigos a determinados árbitros por polémicas con esta tecnología del fútbol.

El polémico uso del VAR

El uso del VAR en las Eliminatorias sudamericanas se aprobó por primera vez en febrero del 2020 para la primera fecha doble que se debió disputar al mes siguiente del anuncio. Sin embargo, debido a los estragos de la pandemia, esta historia de controversias y sanciones con el videoarbitraje comenzó recién en octubre de ese año.

La implementación de esta tecnología en el clasificatorio de la Conmebol -ya se había usado anteriormente en el continente en torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana- se hizo con el objetivo de “detectar errores claros y obvios en dichos encuentros y así impulsar la justicia deportiva”. Pero nada más lejos de la realidad.

Son varias las veces en las que diversas selecciones han reclamado los malos usos del VAR, pero pocas las veces en las que la Conmebol ha tomado cartas en el asunto imponiendo sanciones a los responsables.

Sin ir muy lejos, Perú ya ha tenido problemas de la misma índole en estas Eliminatorias. Muchos recordarán el partido que se jugó contra Brasil en Lima por la segunda fecha de las Eliminatorias. Aquella vez, el equipo nacional hizo una gran actuación y comenzó ganando, pero el polémico arbitraje sentenció su derrota por 4-2 en Lima.

Mucho se habló del accionar de Julio Bascuñán, un nombre qué pocos olvidarán. El juez chileno cobró dos penales a favor de Brasil y expulsó a Carlos Zambrano. Luego, los audios del VAR publicados por la Conmebol no dejaron tranquilos a los aficionados peruanos. Todo lo contrario.

En ese contexto, se esperaba una posible sanción de la Conmebol a Bascuñán. Sin embargo, el árbitro no fue castigado por el ente sudamericano. Incluso, tuvo la garantía de seguir arbitrando encuentros importantes, especialmente a nivel de clubes en la Copa Libertadores o Sudamericana.

La misma suerte pasaron otras selecciones como Chile, que ya en la primera fecha de las Eliminatorias empezó con los reclamos por el mal arbitraje de Eber Aquino, quien no cobró un supuesto penal a favor de ‘La Roja’. De la misma forma, otros jueces -incluso el peruano Diego Haro- también han estado en el centro de la polémica, pero no han sido sancionados a pesar de las protestas.

Los sancionados

En otros pocos casos, la Conmebol sí decidió aplicar sanciones ejemplares por los fallos en las decisiones arbitrales pese a contar con la tecnología. A solo una fecha para el cierre de las Eliminatorias, se han conocido tres castigos formales del ente sudamericano a algunos árbitros por polémicas con el VAR.

Uruguay vs Paraguay(3/06/2021): La Conmebol decidió suspender a los árbitros colombianos, Nicolás Gallo y Miguel Roldán, responsables del VAR en ese encuentro, debido a que le anularon un gol legítimo a los charrúas por supuesto fuera de lugar. Dicho encuentro finalizó 0-0, pero el tanto invalido pudo haber cambiado la historia a favor de la ‘Celeste’.

Brasil vs Colombia (11/11/2021): Luego le tocó correr la misma suerte al árbitro Roberto Tobar, quien fue notificado de una suspensión en el ejercicio de sus funcione “por no tomar las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del partido” entre brasileños y colombianos. A pesar de tener el VAR a su disposición, el juez chileno no sancionó dos acciones “antideportivas de indisciplina” de Neymar y el “uso ilegal del brazo” en una jugada que protagonizó Juan Guillermo Cuadrado.

Argentina vs Brasil (16/11/2021): Un codazo intencional de Nicolás Otamendi a Raphina, que no fue sancionado con una expulsión, propició la suspensión del árbitro Andrés Cunha, y al encargado del VAR, Esteban Ostojich, ambos uruguayos, por tiempo indefinido. La Conmebol determinó que los jueces charrúas incurrieron “en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido”.

