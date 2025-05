Zacatecas es una ciudad a siete horas en automóvil de la Ciudad de México. Con más de un millón de habitantes, la localidad no solo destaca por su arquitectura religiosa –su catedral (1772) en el centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino también su esencia minera. El Edén es uno de los principales destinos turísticos de la capital y el fútbol es una pasión de sus habitantes. Ahí la razón del nombre de Mineros de Zacatecas, equipo fundado el 28 de mayo del 2014, tras un cambio de sede del Deportivo Estudiantes Tecos. Precisamente, en esa institución, un peruano que se desempeña como central hace más de un año, quien fuera el capitán de la Selección Peruana en el último Sudamericano Sub20 y sueña con llegar la Liga MX: Anderson Villacorta.

Fiel a su juego, es su palabra: preciso y correcto. Él sabe la realidad del torneo (no hay ascensos ni descensos en el fútbol mexicano), pero entiende la situación y su competencia. “Te enfrentas a un buen nivel, que han tenido paso en clubes de Europa y Centroamérica. El nivel es competitivo y eso me ayuda a seguir creciendo en el fútbol”, confiesa el central, de 19 años.

Imagino que la meta es llegar a la Liga MX...

Estados Unidos, también. Eso aspira un jugador de la Liga de Expansión, a mirar el fútbol de Primera División y a ver si por ahí te vean de la selección mayor también (risas). A corto plazo, espero terminar este torneo, llevo 23 partidos. Quizás el próximo año, poder mirar la Liga MX.

Tras el Sudamericano Sub20, ¿hubo sondeos de otros clubes?

Hubo sondeos, unos equipos, pero nada concreto. Yo trabajo y espero que en el corto o largo se dé la oportunidad de poder emigrar. No le cierro la puerta a nada. Si es aquí en México, Estados Unidos o si es regresar a un equipo grande del Perú. La cosa es jugar, lo que un futbolista quiere.

Más allá de los resultados, ayudó mucho el torneo...

Sí, el sudamericano me ayudó bastante. Lo más positivo fue poder adaptarme en México y tener la continuidad que he disfrutado, poder anotar un gol en los cuartos de final de la Liga Expansión. Gracias a Dios pude adaptarme rápido, quedaba la vuelta del domingo (locales ante Jaiba Brava por las semifinales), pero no se puso llegar a la final. Ahora esperamos una nueva campaña.

Villacorta cumplirá 20 años en julio y cumple su primera temporada en México. (Foto: FPF)

Los torneos de menores de selecciones en Conmebol muestran la actualidad de la Selección Peruana: en el último Sub20, la Blanquirroja terminó con cuatro derrotas en la misma cantidad de partidos y una diferencia de gol de –8; sin embargo, lo más destacable de aquel torneo fueron Maxloren Castro, Juan Pablo Goicochea y el propio Villacorta, quien sueña llegar a la mayor.

¿Has tenido comunicación alguna en los últimos meses?

Leí rumores, sondeos, pero nada más de una posible convocatoria a la mayor. No se dio, pero trabajo poco a poco [ahora último llamado como sparring para la fecha doble de junio de las Eliminatorias]. Creo que se me va a ir dando con los minutos y lo que vengo haciendo. Estuve en dos últimos Sub20, un Preolímpico y creo que no defraudé, creo que lo hice bien.

Y en México que te piden...

Que sea seguro en el 1 vs. 1, tener bastante salida de balón y poder mantener la portería en cero es lo que más me piden. Acá hay jugadores muy buenos en la plantilla, todos quieren estar en el 11 y cada uno lucha por un puesto para jugar en la Liga de Expansión. Gracias a Dios, me pude adaptar rápido y tener la mayor cantidad de minutos. Tenemos que seguir así, Dios mediante.

El último 19 de mayo, Mineros de Zacatecas y ocho clubes más de la Liga Expansión recurrieron al TAS para un proceso de apelación contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Las instituciones buscan el derecho al ascenso por mérito deportivo y se encuentran cansadas de cómo se administra el fútbol mexicano. Veamos cuál será su desenlace final. Definitivamente, también puede ser otra ventana para nuestro compatriota.

La carta por #PorElAscensoMX

