André Carrillo ha vuelto a remecer a los internautas e hinchas de la selección peruana. En una reciente entrevista en ‘Pase Filtrado’, el futbolista de Corinthians aseguró que Claudio Pizarro debió estar en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana.

Al ser lanzada la premisa, ‘La Culebra’ la catalogó de ‘facto’ y explicó por qué el ‘Bombardero de los Andes’ debió ser considerado por Ricardo Gareca, pero no se animó a decir a quién debió reemplazar.

“Fue un líder positivo, un crack y debió estar, 100%. Por todo lo que hizo por el país, el respeto que le tenían los rivales en el campo, su calidad, su jerarquía, por todo”, indicó.

Además, Carrillo afirmó que mantiene una buena relación con Claudio Pizarro.

“Mi relación con Claudio es muy buena. Hace poco le escribí para llamarlo, vacilarnos y ver cómo estaba. A mí me gusta siempre llamar a la gente con la que he compartido”, confesó.

Por último, narró que en el momento no se animó a intervenir por Pizarro porque no era su papel ni su responsabilidad dentro de ‘La Bicolor’.

“El jugador no puede interferir en las decisiones del DT. Yo en ese momento estaba chibolo, tenía 24-25 años. Ahí yo no podía hablar nada. Era un tema de los más grandes. Al entrenador no creo que le guste que se involucren en su trabajo. Hasta que dan la lista tú no sabes quiénes van, después ya está la lista hecha y nadie va a reclamar nada”, finalizó.