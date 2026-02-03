Carrillo supercampeón, la dupla Sonne-Grimaldo que ilusiona y la apuesta de Felipe Chávez: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

El fútbol no se detiene y los peruanos que militan en el exterior siguen escribiendo sus propias historias entre títulos, debuts esperados, minutos sumados y procesos de adaptación. Desde André Carrillo supercampeón en Brasil con Corinthians, el estreno que ilusiona de la dupla Oliver Sonne-Joao Grimaldo, hasta la nueva aventura de Felipe Chávez. Aquí, un repaso, nombre por nombre, de cómo les fue y qué viene para ellos.

André Carrillo volvió a levantar un trofeo y lo hizo en un escenario de alto voltaje. El extremo peruano fue titular y jugó 61 minutos en el triunfo 2-0 de Corinthians sobre Flamengo, resultado que le permitió al ‘Timao’ conquistar la Supercopa de Brasil 2026. Sin necesidad de desbordes constantes, Carrillo aportó experiencia, orden táctico y lectura de juego. Tras la final, el calendario no se detiene: el conjunto paulista continúa su camino en el Campeonato Paulista, donde afrontará su próximo partido ante Capivariano FC este jueves 5 de febrero.

André Carrillo levanta primer título del 2026 (Foto: @Corinthinas)

Oliver Sonne comenzó a escribir su capítulo europeo con una primera página alentadora. El lateral peruano-danés debutó con el Sparta Praga ingresando desde el banco y firmó una asistencia en la goleada 3-0 sobre Dukla Praga por la liga checa. Su ingreso le dio profundidad al sector derecho y dejó una señal clara: está listo para competir. Su próximo reto será ante Zlín, en una fecha clave para seguir sumando ritmo y minutos.

Joao Grimaldo, en tanto, aprovechó la oportunidad con eficacia. El atacante peruano marcó uno de los goles en ese mismo triunfo del Sparta, confirmando que su adaptación al fútbol checo puede ser más rápida de lo previsto. Con movilidad, desequilibrio y gol, Grimaldo empieza a justificar la apuesta del club. Al igual que Sonne, apunta a repetir presencia en el duelo ante Zlín, donde la dupla peruana buscará consolidarse.

Alfonso Barco volvió a ser tomado en cuenta (por segunda fecha consecutiva) en Rijeka; sin embargo, su equipo cayó en su visita a Osijek y lleva dos fechas sin poder celebrar en la Liga de Croacia. Con este resultado su equipo permanece en el quinto lugar de la tabla con 28 puntos y quedó a dos de la zona de clasificación a la próxima edición de la Conference League. Cabe destacar que Barco ha sumado en total 135 minutos desde su llegada al club.

En Australia, Piero Quispe viene consolidándose en Sydney FC. Esta vez, su equipo goleó 4-1 al Western Sydney Wanderers por la A-League. El volante peruano jugó los 90′ y tuvo una actuación destacada más allá de que no pudo anotar. Su performance le ha permitido mantenerse como titular y cumplir un rol importante dentro del campo. El ex Universitario ya suma 14 partidos disputados esta temporada y registra un gol.. Su próximo rival será Auckland Football Club este viernes 6 de febrero.

Piero Quispe fue fundamental en el triunfo de Sidney FC en la A-League (Foto: Getty Images)

Fabio Gruber vive la exigencia pura del fútbol alemán. El defensor peruano fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 3-0 del FC Nürnberg en la Bundesliga 2, en un partido que evidenció las dificultades colectivas del equipo. Más allá del resultado, Gruber sigue sumando experiencia en una liga que no concede licencias. El torneo continúa y el reto inmediato es recuperar solidez en las próximas jornadas.

Pedro Gallese es el dueño del arco del Deportivo Cali y esta vez le tocó celebrar a lo grande. Su equipo goleó 3-0 a Deportivo Pasto y el peruano terminó su primer partido sin recibir goles. Más alla del resultado, el rendimiento del ‘Pulpo’ deja tranquilo a los hinchas, pues es un arquero que transmite coraje y seguridad en la cancha. Su próximo partido será el domingo 8 de febrero ante Millonarios.

Erick Noriega empieza a consolidarse como titular en Gremio. El peruano jugó todo el partido en el empate 1-1 ante Juventude, por la sexta fecha del torneo Gaucho. El ‘Samurai’ ya lleva cuatro partidos disputados de seis posibles, su lesión es cosa del pasado y goza de la confianza del técnico Luis Castro. Su próximo partido será este miércoles 4 ante Botafogo por el Brasileirao.

Felipe Chávez, por último, no jugó el fin de semana con Bayern Munich vs Hsamburgo, pero había una razón: el volante peruano se convirtió en nuevo jugador del FC Colonia. El conjunto bávaro lo cedió a préstamo para que continúe su crecimiento en un equipo donde tendrá mayores oportunidades de jugar. El acuerdo se dio con opción a compra hasta finalizar la presente temporada. Su debut sería el domingo 8 de febrero ante Leipzig.

Felipe Chávez luce su nueva camiseta en la Bundesliga (Foto: @fckoeln)

