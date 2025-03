[André Carrillo vs. Bolívia | Eliminatórias da Copa do Mundo]



Além de participar diretamente dos dois primeiros gols, o camisa 19 do Corinthians ditou o ritmo do meio-campo da seleção do Peru.



Ninguém acertou mais passes que La Culebra no jogo (46/49).pic.twitter.com/dl0ZgYbNxx