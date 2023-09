Las diez bajas han golpeado al Perú de Juan Reynoso. Es la caída de casi un equipo entero, pero aún así, el seleccionador tiene ingenio para proponer y en el once que ensayó hoy un nombre destacó por sobre el resto. Se trata de Andy Polo, un jugador que en la ‘U’ ha sido ubicado este año de lateral volante, pero que en la selección peruana de fútbol siempre tuvo un rol más ofensivo, y aquí no es la excepción: sería extremo por la banda diestra. Para Polo los encargos no son algo que rehúya ya que durante su carrera ha sido: delantero central (en la ‘U’ de Comizzo), volante de primera línea (en la ‘U’ de Solano), extremo derecho (en la ‘U’ de Compagnucci) y lateral volante (en la ‘U’ de Fossati).

Deporte Total de El Comercio resuelve las dudas sobre este giro en la alineación de Reynoso.