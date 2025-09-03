La selección peruana recibió una mala noticia en el último entrenamiento en Montevideo. Se trata de Andy Polo, quien no terminó la práctica y se retiró de los entrenamientos por una lesión. Posteriormente, se confirmó que sufre una molestia en el posterior izquierdo.

Bajo ese panorama, el técnico Óscar Ibáñez deberá mover su pizarra. Como se sabe, Polo se perfilaba como titular por la banda derecha, pero ahora el plan cambió. En su lugar, el DT optará por Kevin Quevedo, de buen presente en Alianza Lima.

Quevedo ocupará esa zona en la Bicolor y será una de las cartas de ataque para enfrentar a Uruguay. No es la primera vez que arrancará desde el inicio en las Eliminatorias 2026, ya que estuvo presente frente a Ecuador en Lima.

Piero Cari junto a Kevin Quevedo en los entrenamientos en Videna. (Foto: FPF)

De esa manera, Ibáñez tendría casi definido el once ante los ‘charrúas’. El equipo iría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha (Sergio Peña); Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

En cuanto a Polo, no está descartado del partido. Lo evaluarán para tomar una decisión y decidir si lo incluyen dentro de la nómina para medirse contra Uruguay.

😃 𝗨𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪



🎟️ Adquiere tus entradas para alentar a la selección en Yape y Joinnus aquí: https://t.co/Q91SRmjEyA#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/pYlTWq1rv1 — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 2, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.