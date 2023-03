No son necesariamente los cracks notables del torneo local, tampoco los más goleadores: Ray Sandoval no ha anotado este año con Atlético Grau en 4 partidos -pero marcó 9 en 31 partidos 2022-, y Andy Polo igual en 6 encuentros (con el agravante de que en 28 juegos del año pasado, anotó solo 1 gol). Sin embargo, algo ha detectado Juan Reynoso en ambos delanteros, con posibilidades de jugar como wines en la selección, que los demás no vemos.

Sábado 18 de marzo, 4:12 p.m., la cuenta oficial de la Selección Peruana informa la lista de 26 convocados, de cara a los amistosos frente a Alemania y Marruecos, a disputarse el sábado 25 de marzo y martes 28 de marzo respectivamente.

De los 26 convocados, la sorpresa para muchos es la presencia de Ray Sandoval, jugador de Atlético Grau, y Andy Polo, extremo de Universitario de Deportes.

El Comercio conoció cómo ambos jugadores se enteraron de su convocatoria en la selección peruana. En el caso de Ray Sandoval este diario le dio la noticia mediante una llamada telefónica. El extremo de 28 años se quedó sorprendido y nos dijo: “¿Ya salió la lista? Bueno, me pone muy contento y feliz, ahora, tengo que aprovechar la oportunidad que tengo nuevamente con la selección”, dijo en un primer momento. Sandoval podría tener minutos este sábado contra Alemania y testear así su nivel.

Recordemos que la última convocatoria de Ray Sandoval, con la selección peruana, fue en setiembre del año 2018, cuando la bicolor disputó dos partidos frente Alemania y Países Bajos e inclusive jugó este último juego unos minutos en la derrota por 2-1.

Por esa razón, estos partidos ante Alemania y Marruecos para Ray Sandoval son especiales y durante la semana de trabajo en Videna, hizo todo lo posible para llenarle los ojos a Juan Reynoso, técnico de la selección peruana.

“Simplemente tomé atención a las indicaciones del profesor, lo que él pedía y así hacer las cosas bien”, acotó.

Sobre la metodología de trabajo de Juan Reynoso, Ray Sandoval lo reveló. “Él busca el juego intenso, rápido y agresivo. Todos trabajamos para formar parte de la selección, los que estamos convocados y los que no también, como todo jugador profesional anhela estar aquí. Al hincha decirle que vamos a dar todo de nosotros y saldremos con mentalidad ganadora como se tiene que afrontar este tipo de partidos”.

-El caso Polo-

El caso Andy Polo es particular: la ‘U’ lo fichó a mediados del año pasado en una apuesta riesgosa, pues no solo venía de cierta inactividad, también con un problema judicial pendiente de resolver en Estados Unidos -VER AQUÍ-. Se reforzó con un jugador de la casa, sí, pero también con un recuerdo: Andy no ha podido ser el goleador crema que se esperaba, tampoco el extremo con influencia decisiva en ofensiva para el club. Hasta que llegó Jorge Fossati, lo reubicó como lateral carrilero en línea de 5 y llegó el llamado de la selección.

Polo no es un desconocido para Videna: de hecho, fue mundialista en Rusia 2018. La noticia de su regreso la recibió por parte de sus familiares, su WhatsApp no comenzó de parar y él la noticia lo tomó con mucho entusiasmo, según nos contó alguien muy cercano al jugador. Andy estaba en el hotel de concentración, puesto que horas más tarde disputaba un partido contra ADT - que al final sería un triunfo por 3-1 para alegría de su gente que asistió al Estadio Monumental.

La última información que maneja Universitario sobre sus problemas judiciales es la siguiente: la justicia de Estados Unidos archivó denuncia por violencia doméstica presentada por Génesis Alarcón, su expareja y madre de dos de sus menores hijos.

Ahora, el futbolista está enfocado en tener un buen desempeño con la selección: hasta tres entrenadores con los que ha podido hablar DT, que conocen a Polo, reconocen la disciplina táctica que tiene Andy Polo para hacer los recorridos de presión y distribución del balón, una virtud que espera que tenga éxito ante Alemania y Marruecos.

Finalmente, una explicación: si este sábado Juan Reynoso prueba un sistema de 3-5-2 flexible, con laterales carrilleros que hoy son André Carrillo y Edison Flores, urge buscar en el medio local posibles competencias, futbolistas con experiencia que puedan cumplir con esa labor, elementos cuya disciplina táctica puea estar al servicio de un equipo que va a ser más atacado de lo que cree en la Eliminatoria.

Como Ray Sandoval y Andy Polo.

