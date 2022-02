Conforme a los criterios de Saber más

Toda historia tiene momentos felices y difíciles. La de la selección peruana mundialista también. Las alegrías por los éxitos contínuos en algunas ocasiones se han visto manchadas por los casos extradeportivos que involucran a los convocados. Esta vez el blanco de las críticas es Andy Polo. El extremo del Portland Timbers de la Major League Soccer fue denunciado por su exesposa y madre de sus hijos, Génessis Alarcón, por violencia física y abandono de hogar.

De acuerdo a su explicación en un programa de farándula, la joven de 27 años contó el martirio que vivió cuando estuvo al lado del extremo que formó parte del plantel que estuvo en Rusia 2018 y fue convocado para los amistosos de enero ante Panamá y Jamaica. “Él era el que gastaba, el que pagaba e, inclusive, cuando él no podía mandaba al amigo, y yo con el amigo tenía que ir a hacer mis compras. Confiaba más en el amigo porque yo ayudaba a mi mamá y él no quería que yo la ayude”, señaló.

En otro momento, Génessis relató, entre lágrimas, uno de los episodios violentos que sucedió en la presencia de sus menores hijos cuando vivían en Estados Unidos. “Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado”. “Él lo único que hizo cuando llegamos fue comprar víveres hace más de un mes, y no me dejó nada en efectivo. Hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía cómo movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas”, agregó.

Por lo pronto, Polo aún no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ocurrió es que la Major League Soccer decidió suspenderlo mientras realizan las investigaciones. En tanto, su club, el Portland Timbers, también optó por separarlo.

ste tipo de situaciones mancha al fútbol -en semanas en las que se lamenta y critica las agresiones del inglés Mason Greendwood contra su pareja o la del francés Kurt Zouma contra su gato- y también a la selección peruana. Lamentablemente no es el único caso que significa un duro revés en el trabajo que viene realizando Ricardo Gareca junto a su cuerpo técnico en estos años. Repasemos algunos.

El lateral derecho reveló lo que le dijo a James Rodríguez durante la ya famosa discusión que protagonizaron durante el Perú vs. Colombia que se jugó en Barranquilla.

Yordy Reyna y el caso Chocano

En 2017, Yordy Reyna estuvo involucrado en la muerte de la entonces voleibolista Alessandra Chocano, quien tenía 16 años, luego de una reunión en la que estaban los deportistas mencionados y otras personas. El atacante fue blanco de críticas y acusaciones tras lo ocurrido y también borrado de la selección peruana.

“Todos los que hemos estado nos sentimos inocentes porque no es que alguien la haya agarrado, la haya matado o le haya hecho algo, son cosas naturales que se dan”, indicó Reyna luego de que las investigaciones concluyeran que la joven falleció por causas naturales y dejar absuelto de cualquier crimen al futbolista.

“Yo no la llevé, yo fui en mi auto con tres personas y en mi auto no estaban ellas. […] No sabía que era menor de edad”, agregó en su descargo. “¿De qué me van a culpar, de abandono?, si todos hemos estado ayudando, yo me he quedado hasta el último. Incluso lo van a demostrar las cámaras de seguridad del edificio, los mismos serenazgos me han estado grabando que yo estaba ahí ayudando”, se defendió.

Yordy fue absuelto por la justicia peruana, aunque el lamentable suceso ha sido una huella que no se ha podido borrar con el paso de los años.

El último partido de Reyna con la selección peruana fue en octubre de 2019. (Foto: FPF)

El antiguo Christian Cueva

Hoy, disfrutamos y amamos la mejor versión de Christian Cueva. Esa que mejora día a día con entrenamientos incluso en sus vacaciones con su coach personal. Esa que ha reforzado su lado espiritual para estar equilibrado en todos los aspectos de la vida. Pero el volante ha tenido su pasado oscuro que ha manchado su imagen en la selección peruana.

En febrero de 2019, luego de lograr el segundo puesto en la Copa América de Brasil, las celebraciones se les fueron de las manos a Cueva. El atacante no dio el mejor ejemplo al ser captado orinando en la vía pública tras divertirse por varias horas en la fiesta de cumpleaños de su compañero en la Blanquirroja, Carlos Zambrano. Horas después se disculpó tras hacerse públicas las imágenes.

Siete meses después, mientras pasaba sus peores momentos en el Santos de Brasil, ‘Aladino’ fue suspendido de forma preventiva por la directiva del club. ¿La razón? Apareció en un video donde aparece en una pelea con un hincha dentro de una discoteca a altas horas de la noche. “Tras el lanzamiento de las imágenes relacionadas con el atleta Christian Cueva, el jugador presentó su versión del incidente al consejo de Santos. Al jugador se le suspende preventivamente y el caso se entrega al departamento legal”, escribió la cuenta oficial de la institución brasileña.

La última indisciplina de Cueva ocurrió el año pasado. Previo a la Copa América se difundieron imágenes del atacante en una reunión con amigos. En el video también se observó botellas de cervezas y cigarros. Luego de ese último tropezón, Christian dejó de lado todo lo malo y se centró en ayudar a la selección peruana a conseguir un boleto a Qatar 2022. Con sus cinco goles y una asistencia nos metió en la pelea. Hoy estamos en el quinto lugar con las chances intactas.

Paolo Guerrero y una fiesta en medio de una pandemia

Paolo Guerrero, capitán histórico y líder de esta generación que nos dio muchas alegrías, no ha sido esquivo a este tipo de situaciones. El delantero, que se encuentra recuperándose de una lesión en su rodilla, celebró sus 38 años con una enorme fiesta en la que asistieron futbolistas y diversas orquestas.

Las críticas llegaron hacia el goleador debido a que en ese momento -1 de enero- el país se encontraba en el inicio de la tercera ola de contagios por COVID-19 y estaban prohibidas las fiestas. Además que no se respetó ningún protocolo establecido por el Gobierno.

Jefferson Farfán estuvo presente en el cumpleaños de su gran amigo.

“Hay que dejar a la gente ya hacer su vida. Ya hay que dejarla hacer su vida. Se da una información que creo está bien, deben informar a la gente, pero no tiene que cundir el pánico. Es importante que nosotros empecemos hacer una vida normal. Cada uno es dueño de cuidar su vida, nos dejen cuidarnos la vida. Que la gente resuelva de su vida. Que cada uno elija de qué manera se cuida, eso es importante para hacer la vida normal. Después cuando hay manifestaciones políticas, campañas, cualquier tipo de cosa, pareciera que no existe la pandemia”, señaló Ricardo Gareca cuando fue consultado por lo sucedido.

Paolo Guerrero no dio declaraciones al respecto. Y así como él, varios convocados pasaron por diversos actos extradeportivos que embarraron en algún momento el gran trabajo que vienen realizando ellos mismos y el comando técnico liderado por Ricardo Gareca.

