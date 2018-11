Selección peruana: Fin de año para reflexionar

El reconocido técnico argentino Marcelo Bielsa indicó una vez que “el fútbol descansa sobre cuatro premisas fundamentales: defensa, ataque, cómo pasar de defensa a ataque y cómo pasar de ataque a defensa”. Bajo esta idea, se puede decir que, luego de ver a la selección peruana en esta etapa pos-Mundial, el problema no solo pasa por la falta de eficacia de Raúl Ruidíaz frente al arco, ni lo mucho que el equipo extraña dentro del campo a Paolo Guerrero. Esto es solo la punta del iceberg.

Han sido cuatro derrotas, un empate y apenas un triunfo desde que acabó la participación peruana en Rusia. Un camino algo similar al que tuvo que recorrer Ricardo Gareca al comienzo de su primera etapa como seleccionador de la Blanquirroja: con resultados que no acompañaron (dos derrotas e igual cantidad de empates y victorias) y con algunas dudas como las que veremos a continuación.



—El problema del ‘9’—

Luego de conocerse que Paolo Guerrero no volvería a jugar por la Bicolor hasta abril del otro año, el gran objetivo del ‘Tigre’ era encontrarle un reemplazo. Sin embargo, los números demuestran que no lo encontró en Ruidíaz, ya que el ex delantero de Universitario no convirtió goles en los últimos cinco encuentros.

Ante Costa Rica, Jefferson Farfán dejó en claro que sigue siendo la primera opción para cubrir la posición de Paolo Guerrero. En los últimos 20 minutos que ingresó, el atacante del Lokomotiv de Moscú anotó, provocó un claro penal no cobrado por el juez del encuentro y trajo más de un problema a la defensa rival.

Pero, al revisar las opciones de gol que tuvieron ambos ante los ticos, se contabiliza solo una del ‘Enano’ en el segundo tiempo, al definir sobre la posición del arquero tras centro de Edison Flores, y el gol anulado a la ‘Foquita’. Y ante Ecuador, en el Nacional de Lima, solo tuvimos el remate por arriba del arco de Yoshimar Yotún. El problema viene de más atrás, en la elaboración de juego.



—Cero creatividad—

Christian Cueva no mostró el nivel esperado después de Rusia. Por ello, Ricardo Gareca no convocó al volante del Krasnodar por primera vez en su proceso y le dio un total de 126 minutos a Cristian Benavente y un poco más de media hora a Christofer Gonzales. Ambos no terminaron de ensamblarse. A esto se le suma lo irregular que es André Carrillo para desequilibrar por la banda derecha y que, más allá de sus dos goles, Edison Flores ha tenido poca influencia en la gestación de las jugadas. La selección perdió profundidad.



—La parte de atrás—

Mucho se habla de Paolo Guerrero, pero ni se menciona a Alberto Rodríguez. La ausencia por lesión de un defensor que nos otorgaba solidez en la parte defensiva nos ha pasado factura: recibimos 10 goles en seis partidos. Ni qué decir de la falta de continuidad de Miguel Trauco en Flamengo (5 partidos) y de Christian Ramos en el Al Nassr (2 encuentros), que son dos habituales titulares .

En la primera línea de volantes tenemos a Renato Tapia, quien casi no juega en el Feyenoord. Antes el gran rendimiento colectivo que mostraba Perú podía disimular el poco rodaje de algún jugador en su club, pero este ya no es el caso. Este diciembre navideño será de reflexión para Ricardo Gareca.