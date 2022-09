¿Qué te ha convencido y qué no de estos dos primeros partidos de la era Reynoso? ¿Contamos con los jugadores para cumplir con la dinámica e intensidad que su plan requiere? ¿Qué debería ocurrir para que una aparición como la de Bryan Reyna se convierta en un jugador estable en la selección?

Daniel Kanashiro, periodista en DIRECTV

1. Sería muy injusto pedirle convencer a un equipo que recién se está formando. Con el tiempo, lo que hay que evaluar si los jugadores se convencen o no de la idea de juego y del trabajo de Reynoso. A partir de ahí podremos sacar mejores conclusiones. Punto a favor: se nota que quiere meterle su “cosecha” renovando nombres y trabajando distintos funcionamientos. Punto en contra: que lamentablemente su rival será el tiempo para implementar sus ideas para cuando arranque las Eliminatorias.

2. Todo futbolista con nivel internacional está capacitado para ponerle la dinámica e intensidad que el DT requiera. Después, si el jugador se siente cómodo o no con esa característica de juego es otro tema. Al final depende únicamente del compromiso de los jugadores con los conceptos del comando técnico.

3. Es un tema recurrente no solo en Perú, sino también es muchos países, especialmente en América Latina. ¿Qué hacer para que el talento se consolide? Hay una vieja frase que dice: “Se juega como se vive” y muchos lo asocian directamente con el resultado, y no es así. La frase viene en relación al entorno personal, familiar y social que rodea a la persona con la obtención de objetivos profesionales que deriven en una vida limpia. Ni Reynoso deb ser el papá de Reyna ni la Videna un colegio o un reformatorio. Va depender de saber rodearse con gente que guíe su carrera profesional de manera correcta. Si fuera “tutor” de un chico como Reyna lo convenceria de que futbolísticamente no tiene forma de fracasar, pero socialmente debe resetear y empezar todo de cero, jugar en el exterior y aprender los principios básicos de vida para no perderse en el camino. No como futbolista, donde muchas veces con el solo talento basta, sino para cuando esta carrera termine. El reto que le pondría es el siguiente: hasta los 35 tu vida es el fútbol y no te va ir mal... después de los 35, ¿qué?

(Foto: GEC)

Julinho, exfutbolista y analista

1. Está dentro de lo que esperaba. Es casi imposible que en tan pocas sesiones, el entrenador meta en la cabeza del jugador todo lo que quiere. No fueron buenos partidos, vamos a hacer realistas. Por lo menos se logró una victoria contra El Salvador que es importante, pero era dentro de lo esperado. Con más sesiones de entrenamiento, con más amistoso Juan va a conseguir implantar su idea de juego. Pero todavía es muy temprano. Mejorará mucho con el tiempo.

2. No, en este momento no. Esa dinámica e intensidad de Juan requiere un perfil de jugador y lamentablemente en nuestro fútbol la dinámica es muy lenta. Hay que encontrar quienes pueden encajar, pero hay pocos. Siempre van a aparecer nuevos jugadores. Pero ahora mismo solo son unos cuantos. Quedó claro en los amistosos.

3. La única manera de que evolucione es que siga creciendo dentro de la selección. Y que se marche a otra liga. La nuestra es pobre a nivel físico y técnico.

(Foto: Selección peruana)

Ornella Palumbo, periodista en TV Perú

1. Me ha convencido su énfasis por respetar, primero, el orden defensivo y después pasar a la elaboración. Su apuesta de “salir jugando”, si bien entraña el riesgo de perder la pelota cerca del arco propio, ha sido correctamente ejecutada en estos amistosos. Considero que la selección está asimilando una nueva manera de jugar. En ese camino, hemos visto largas posesiones de balón muchas veces intrascendentes. Entiendo que eso debe evolucionar rápidamente para las eliminatorias.

2. Yo creo que sí. En esta apuesta de juego evidentemente es importante que los jugadores desequilibrantes marquen la diferencia. Y habrá que ir incorporando jugadas con pases al espacio y no siempre al pie, para generar sorpresa. También hay que tener en cuenta que salir tocando desde el arco propio es una idea genérica. En la competencia, debe primar el buen criterio y la capacidad técnica del jugador. Si el momento pide un pase largo para saltar líneas o evitar la presión rival, pues tendrá que hacerse así. Si el arquero o un defensor están presionados, el despeje largo tendría que ser un recurso válido.

3. Terminar de integrarse en lo táctico. Ajustar sus funciones de marca. Creo que Bryan Reyna ha mostrado velocidad y capacidad de resolución en el uno contra uno muy interesantes. Es un extremo con mucho potencial.

Gustavo Peralta, periodista en PBO Campeonísimo

1. e convenció el hecho de que Juan Reynoso está animándose a probar, a ser versátil con los sistemas, a usar a varios jugadores. Es un técnico que quiere encontrar su estilo, entendiendo que no a todos los rivales se les juega igual. La gente le apunta a Reynoso sin sentido. ¿Querían que se golee a México? Se está animando a algo diferente y eso lo valoro. No se trata de compararlo con Gareca, a quien respeto y valoro todo lo que hizo. Nuestro presente es Reynoso y yo soy más hincha de la selección que de cualquier DT. Lo que no me convenció es lo de Miguel Araujo de lateral derecho, no terminé de entenderlo, y esperé ver algunos minutos al menos a Piero Quispe y Santiago Ormeño.

2. Con Reynoso el que no corre la tendrá muy complicado. Se tiene que asumir y aceptar este juego moderno por encima del chocolate que ya a algunos les estaba causando diabetes. Yo prefiero dar ese paso hacía adelante en lo futbolístico. Reynoso sabrá cómo lograr esa intensidad pero sin perder el ADN del futbolista peruano. Algunos hablan con frescura de que es ratonero, pero lo que pudimos ver es que siempre trata de tener la posesión de balón y jugar a uno ó dos toques. Sí tenemos jugadores para encontrar ese nuevo estilo.

3. Así como Bryan Reyna hay un montón, pero la selección estaba muy cerrada. El jugador de Cantolao demostró ser ese jugador de la Liga 1 con hambre de gloria, esperando su oportunidad. No la desaprovechó. Entendió bien lo que Reynoso quería de él. Reyna se entrena muy en su club y aparte entrena todas las tardes por su cuenta, tiene un trabajo importante de nutrición, cuenta con una de las mejores mediciones del GPS en el torneo local. Está entendiendo lo que hay que ser. Ya está profesionalizándose y dejando atrás lo mal que haya podido hacer. Tuvo malas decisiones, pero Cantolao lo sostuvo y ahora su entorno lo potencia.

Estefanía Chau, periodista en Movistar Deportes

1. El balance general es positivo. Se le ganó con contundencia a El Salvador, considerando que el rival era mucho menos competitivo que México. De allí se pueden desglosar varias cosas. Lo que me convence es, primero, que hay una banca de suplentes importantes y un universo de jugadores que se seguirá agrandando. Me gustó el despliegue de Valera como segundo delantero. Me hubiera gustado ver a Piero Quispe. Lo que no me ha convencido es lo referente al primer partido ante México. La falta de una salida clara y limpia, la falta de asociación entre Lapadula y los atacantes. Todavía Reynoso debe evaluar la dupla Aquino-Tapia, qué tanto puede favorecer esta salida limpia. Me pareció radical el ingreso de Santamaría, porque la dupla Zambrano-Callens es de las cosas que más se rescatan de la era Gareca. Creo que ese cambió drástico no fue favorable a pesar de que Santamaría es del gusto de Reynoso.

2. Creo que sí contamos con los jugadores para lo que Reynoso quiere, pero son los primeros amistosos. Ha habido un tiempo de entrenamiento corto, de conocimiento entre el técnico y los jugadores. Se necesita más tiempo. Con Gareca aprendimos como aficionados y como país que la palabra proceso engloba un tiempo de adaptación, un tiempode conocimiento, un tiempo de crecimiento. Es algo a lo que no estamos acostumbrados los peruanos. Menos en la política.

3. Lo de Bryan Reyna depende solo de él, de cuan profesional sea, de cuan enfocado esté en su objetivo. Ha demostrado con atrevimiento que tiene calidad y que personalidad no le falta para estar en la selección. Ya tiene 24 años. Está en una edad para soportar la presión, las miradas, los flashes, y no perderse.

(Foto: Daniel Apuy/GEC)

Ricardo Montoya, psicólogo y periodista

1. Hasta ahora es una palabra relevante en estos, porque solo son dos partidos. Es una obviedad, pero es prematuro subrayar conceptos que de repente después cambian. Pero hasta ahora me ha gustado la solidez defensiva, me ha gustado Perú atrás, Tapia y Aquino como doble candado, la dinámica para recuperar la pelota, algunas actuaciones individuales como Lapadula y la cohesión grupal. Uno siente que el grupo no se ha tocado y sigue habiendo armonía. Lo malo: creo que somos ‘Yotundependientes’. Ganar solidez defensiva nos ha hecho perder variantes en ataque. Te hablo del mejor Perú de Gareca, donde se jugaba al compás de ‘Yoshi’. Se deben buscar variantes en ataque. Hay jugadores que han llegado a su techo como André Carrillo y Cueva. Ya no creo que nos vayan a dar más de lo que nos dieron. Me preocupa el recambio generacional.

2. No lo sé. Obviamente, como han jugado los equipos de Juan, uno sospecha que no. Que físicamente hay algunos como Callens o Advíncula ahora, Marcos López, uno pensaría que los dos volantes del medio, pero no me imagino a Cueva haciendo el trabajo táctico que le gusta a Juan. En principio no lo sé. En todo caso sí me queda claro que va a privilegiar el ida y vuelta, gente que tenga un despliegue interesante.

3. Es una brisa fresca en el fútbol peruano, pero es un chico de 24 años y no de 18 años. Si bien alegra que sea una alternativa hay que tomar en consideración que el rival era El Salvador y que sys mejores momentos fueron cuando El Salvador había cambiado algunos jugadores. Hay que darle minutos, fortalecerlo físicamente, porque todavía lo veo livianito, pero hay que tomar las cosas con cautela. No se vaya a endiosar, a creer alguien que no es. Él tiene algo saludable: el atrevimiento.

Camila Zapata, periodista en DIRECTV

1. Me convence que se busque ampliar el universo de jugadores así como la consolidación de nuevas estrategias y formas de jugar. Si bien a la Selección le ha funcionado un ADN característico para desenvolverse en la cancha, me parece valioso que se trabajen distintas composiciones tácticas. En lo que respecta a un no convencimiento, creo que en ambos partidos nos costó el orden defensivo y el retroceso para la marca en bloque. Sin embargo, también opino que vivimos un primer acercamiento a este proceso con errores propios de un nuevo comienzo.

2. La Selección ha demostrado desde el proceso anterior que es posible seguir una planificación seria y estructurada. Y más aún, los jugadores han sido capaces de estar a la altura de exigencias antes desconocidas. Quizá lleve un tiempo ver una adaptación total pero creo que estamos ante un grupo de deportistas conscientes de cómo se logra el éxito.

3. Hay una serie de factores. Compromiso, responsabilidad y enfoque de parte del jugador. Y además, un comando técnico con liderazgo que sepa consolidar el grupo cuando ingresen jugadores antes no convocados con potencial. Asimismo, un equipo humano de futbolistas que sepa abrirse y adaptar a los nuevos integrantes.

Julio García, exfutbolista y escritor

1. Me parece que es muy prematuro. Han sido rivales diferentes. México es un equipo con mayor oficio que El Salvador. Hacer un comparativo entre ambos rivales no me parece que sea lo adecuado, pero sí creo que la búsqueda de Juan es hallar jugadores que sigan sus ideas y dentro de ello está trabajando para ampliar el universo de jugadores.

2. Creo que sí. Si bien el universo de jugadores no es tan extenso. Lo encontramos, a cuenta gotas, pero lo encontramos. Espero que además de Bryan Reyna, aparezcan un par más que encajen.

3. Creo que el muchacho ya venía mostrando su calidad en el torneo local. Me gustaría que pasara a un equipo de mayor protagonismo en el Perú. Si quiera unos seis meses y luego de ello irse al extranjero. Eso le dará la jerarquía para sostener ese rendimiento, porque en la selección uno no está en el día a día. Y el ritmo uno lo encuentra en el club.

Fernanda Huapaya, periodista en RPP

1. En ambos partidos se ha visto equipos ordenados, que friccionan mucho en el juego y son muy físicos. Cumplen con automatismos como equipo que ya se conoce y eso se logró ver, sobre todo, en el segundo tiempo contra El Salvador. Contra México costó la generación de fútbol en el primer tiempo al jugar con doble 6 y no tener salidas claras. Ya en el segundo tiempo se tuvo un buen replanteo y se pudo ganar volumen ofensivo con mejores asociaciones. Hubo desatención en las pelotas paradas y es un punto a trabajar.

2. Sí contamos con esos jugadores que se ajusten a su intensidad, ya sea desde los titulares del proceso anterior como Renato Tapia, André Carrillo, Christian Cueva o Gianluca Lapadula que ya se conoce y generan dinámica. Así como de otros nombres que dejaron buenas sensaciones como Alex Valera, Bryan Reyna o Yordy Reyna.

3. El futbolista primero debe consolidarse en el torneo local, salir al extranjero si tiene la oportunidad y mantener cierto nivel que le permita seguir siendo convocado. Trabajo físico, técnico y mental para seguir creciendo.

Alonso Contreras, periodista de Area Sports Network

1. Me ha convencido el hecho de que hay jugadores nuevos, que con un buen sistema de juego pueden sacar partidos adelante. Se demostró ante El Salvador con un equipo alterno donde después entraron los titulares habituales y se siguió anotando. Contra Mexico se demostró buen toque y fuimos superiores por momentos, lástima el gol que vino en una jugada a balón parado.

2. Lo han demostrado contra El Salvador donde cambió todo el equipo y se consiguió el resultado. Quizás algunos jugadores no deberían de volver a ser llamados, pero casi todo el plantel cumplió.

3. Salir del Perú lo antes posible, así como lo dijo Claudio Pizarro en una entrevista que le realicé. Es lo más certero para un jugador peruano que milita en el medio local.





