No pueden empezar la planificación. Antonio García Pye, gerente de la selección peruana, reveló que no saber cómo se jugarán las Eliminatorias Qatar 2022 trastoca los planes de la bicolor porque no pueden empezar a planificar el trabajo para el debut en marzo próximo.

Antonio García Pye confirmó, en entrevista con Movistar Deportes, que desde Conmebol le han confirmado que el inicio de las próximas eliminatorias será en marzo del 2020 pero que en Cartagena de Indias, el próximo 3 de diciembre, solo se realizará el sorteo de la Copa América Colombia 2021, por lo que el calendario del torneo clasificatorio al próximo Mundial es un misterio. Esto no les permite iniciar la planificación del debut al no saber en qué ciudad jugarán.

“Tengo un contacto con Conmebol que me ha confirmado que el 3 de diciembre se va a hacer el sorteo de la Copa América. De las Eliminatorias se sabe que se jugará en marzo, pero el tema del sorteo está en stand by”, dijo García Pye.

El encargado de ver temas logísticos de la selección peruana, aseguró que esto no determina que se vaya a mantener el mismo fixture de las Eliminatorias pasadas. “Están evaluando si se realiza un sorteo pronto o se mantiene”, contó sin dejar de expresar su preocupación porque no pueden iniciar la planificación del trabajo a realizar en 2020.

“Necesitamos conocer el nuevo fixture para saber cómo vamos a trabajar. Porque es diferente la logística para arrancar en Barranquila que hacerlo en La paz. Estamos queriendo resolver este tema para empezar a planificar el trabajo a desarrollar”, sentenció.