“¡Somos tradición, historia!”: la emotiva arenga de Perú previo al triunfo sobre Chile en fútbol femenino | VIDEO

En medio de la alegría por el triunfo de la selección peruana sobre Chile (3-1) por la Liga de Naciones Femenina, las redes sociales de La Bicolor compartió la emotiva arenga del equipo previo al partido, lo que sirvió de motivación para consguir una victoria histórica.

En el video se aprecia al técnico Antonio Spinelli haciendo uso de la palabra y dirigiéndose a sus jugadoras. “¡Estamos en nuestra casa, con nuestra gente!“, empezó diciendo el DT, quien se mostró bastante enérgico.

“¡Ustedes dijeron tres palabras claves hoy: somos tradición, somos historia y esta es mi casa, y en mi casa se me respeta! [...] ¡Háganles sentir que Perú es un infierno!“, continuó Spinelli, quien luego terminó celebrando la victoria en Cusco.

Como se sabe, Perú femenino consiguió un triunfo histórico ante Chile: después de 19 años pudimos celebrar con una victoria en un partido oficial. Este duelo correspondió a la tercera fecha de la Liga de Naciones 20253.

Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Vilcape fueron las autoras de los goles de la Bicolor.