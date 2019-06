La presencia de Josepmir Ballón está asegurada en la Copa América 2019. El volante de la selección peruana, luego de su primer día con el grupo, dio sus impresiones por el sorpresivo momento que le toca vivir.

Josepmir Ballón está feliz por su llamado, pero triste por Paolo Hurtado. (Foto: GEC / Video: Canal N)

“Estoy feliz por la convocatoria, pero triste por Paolo Hurtado porque nadie quiere ser llamado de esta manera. Tengo que aprovechar este momento”, aseguró el mediocampista de la Universidad de Concepción.

Ballón estuvo ausente de la selección peruana por un largo periodo. Por ello, el jugador se esforzó al máximo para conseguir una nueva oportunidad en el cuadro comandado por Ricardo Gareca.

"Si quedas fuera de una convocatoria es por algo. Entonces, uno tiene que hacer un mea culpa, seguir trabajando, esforzándose. Me pasó eso, me caí, me levanté y seguí", añadió el ex Sporting Cristal.

Ballón afirmó que se siente “bien y tranquilo” para cumplir con las disposiciones de Gareca. “Estaré donde quiera el entrenador: afuera, adentro o para jugar cinco minutos, trataré de hacerlo de la mejor forma”, añadió.

Finalmente, el mediocampista contó cómo recibió la noticia de la convocatoria. "El último de mis hijos no lo entiende. El segundo es muy fanático del fútbol y creo que está más feliz que yo", concluyó.