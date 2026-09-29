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Resumen

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Bassco Soyer, de 19 años, hizo su debut oficial con la selección peruana ante Estados Unidos. | Foto: FPF
Bassco Soyer, de 19 años, hizo su debut oficial con la selección peruana ante Estados Unidos. | Foto: FPF
Por Marco Quilca León

El marcador no ayudó a disimularlo. La selección peruana terminó goleado 4-1 por Estados Unidos en Orlando y volvió a dejar preguntas después de un partido que se le escapó de las manos en el segundo tiempo. Pero en medio de una noche complicada para la selección apareció una pequeña fotografía del futuro: Piero Magallanes y Bassco Soyer tuvieron sus primeros minutos oficiales con Mano Menezes. Dos historias diferentes, dos posiciones distintas y una misma oportunidad para intentar abrirse un espacio en una Bicolor que necesita encontrar nuevos nombres.

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