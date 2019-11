Cristian Benavente y Sergio Peña volvieron a la convocatoria de la selección peruana, después de una larga ausencia. Los mediocampistas tienen el deseo de destacar, para ser considerados en el futuro por Ricardo Gareca.

El ‘Chaval’, que calificó de “anecdótica” la ausencia de Christian Cueva, explicó que no ha sido llamado como sustituto de ‘Aladino’ u otros elementos de la Blanquirroja.

“No me siento reemplazante de nadie, vengo para aportar al grupo. No creo que haya que nombrar a algunos que son titulares y otros reemplazantes”, manifestó Benavente.

El mediocampista del Nantes también indicó que su objetivo “es tener continuidad con la selección y su club”. El volante destacó que Chile y Colombia “son rivales exigentes y de primer nivel”.

Cristian Benavente llegó a Miami (11/11/2019)

Por su lado, Sergio Peña también sacará al máximo la chance brindada por Ricardo Gareca en la última fecha FIFA del año. “Tengo que aprovechar y hacer lo mejor posible”, declaró.

El jugador del Emmen holandés solo quiere jugar, sin importar su lugar en la cancha. “Cada vez que vengo a la selección estoy a disposición de lo que el ‘profe’ quiere hacer conmigo respecto a mi posición. Yo me siento cómodo en cualquier puesto”.

Sergio Peña llegó a Miami (11/11/2019)

Finalmente, Renato Tapia, con más continuidad que sus otros compañeros, tiene claro que debe estar siempre preparado para luchar por un espacio en el cuadro titular, pues nadie puede ser considerado “indiscutible”.

“El ‘profe’ lo ha demostrado, todos estamos aptos para dar lo mismo que un compañero que deja un vacío. Son jugadores importantes, no hay que negarlo, siempre hemos dicho que nadie es indispensable en este equipo”, aseguró.

Renato Tapia llegó a Miami (11/11/2019)