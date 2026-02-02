“Borrar todo lo Rusia 2018 o refundar a partir de dos o tres mundialistas”: Mano Menezes, sus primeros pasos con Perú y la tarea de recuperar el prestigio

Este es hoy un medio roto, con apenas un futbolista de nivel Champions, sin ilusión por nada. Dicho de otra forma, afuera es 2026 pero en la Videna el clima se parece mucho al de 1989, aquel año en que llegó José Macía, Pepe. Por estadística, por juego, sin cracks.

Este diagnóstico, claro, tiene una única ventaja: su trayectoria. Es un técnico con pasado de selección. De hecho, fue argumento clave para la decisión de Agustín Lozano y Jean Ferrari, quienes decantaron por el técnico a partir de esas espaldas. Menezes es uno de los selectos hombres que pueden decir que dirigieron a Brasil. Entre el 2010 y el 2012, lo dirigió en un total de 33 partidos, con 21 victorias, seis empates y seis derrotas. Lo sacaron meses antes del Mundial, sin remordimientos: en Brasil nunca gustó su idea de juego y su estadística favorable no pudo contrastarla en los partidos “en serio”: la Copa América del 2011, donde perdió en cuartos, y los Juegos Olímpicos de Londres, que no ganó tras caer ante México. A nivel de clubes tiene más recorrido que vitrinas: dirigentes de Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional y Gremio lo ficharon alguna vez, y salvo que estén todos confabulados, o locos, encontraron en su perfil una alternativa. Y si bien nunca pudo ganar la Serie A brasileña a pesar de su extensa carrera, suma dos dos veces la Serie B y tres la Copa Brasil.

Ya en el terreno de la nacionalidad, encuentra un espejo altamente sensible: de los cinco mundiales a los que clasificó Perú, dos son brasileños. Y diría que Didí y Tim, es decir, México 70 y España 82, leyendas.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

El plan que viene para Mano Menezes en la selección peruana

¿Cuáles son los siguientes pasos del nuevo técnico de Perú? Mano volverá a Lima el 15 de febrero y ha dejado un plan que llevará a cabo junto a Ferrari y la Dirección General de Fútbol. 1) Ordenar el proyecto de menores a partir del liderazgo de Thiago Kosloski, primer asistente, nuevo técnico de la Sub 20. Él será el puente entre Barreto, Bellina y Revoredo, las cabezas de la Unidad Técnica en la Videna, y Menezes, el responsable de reconstruir al equipo a partir de rostros emergentes. 2) Evaluar perfiles de un asistente técnico peruano, un cargo que hasta diciembre del año pasado le había sido ofrecido a Óscar Ibáñez. 3) Iniciar una serie de reuniones con todos los técnicos de la Liga 1 para compartir metodología y hacer un análisis sobre necesidad, cronogramas y perfiles. 4) Retomar contacto con los (pocos) futbolistas peruanos que todavía militan en el exterior –López en Dinamarca, Lapadula en Italia, Carrillo en Brasil– y, muy probablemente, hablar con Renato Tapia y buscar reconciliarlo con la FPF y la selección.

Es prematuro adelantar cómo jugará Perú con Mano o siquiera, cuál debe ser el proyecto real, si borrar todo lo Rusia 2018 o refundar la selección a partir de dos o tres líderes mundialistas. Elegido ya, entregadas las llaves de la Videna, la principal tarea es recuperar el prestigio del equipo nacional, recapitular sobre el perfil, más dinámico y atlético, sin olvidarse cuál es la fórmula que mejor nos funcionó. Esto, en medio de una terrible pobreza. Cualquier otra aventura, hoy, es gas.