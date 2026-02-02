“Borrar todo lo Rusia 2018 o refundar a partir de dos o tres mundialistas”: Mano Menezes, sus primeros pasos con Perú y la tarea de recuperar el prestigio

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Borrar todo lo Rusia 2018 o refundar a partir de dos o tres mundialistas”: Mano Menezes, sus primeros pasos con Perú y la tarea de recuperar el prestigioResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Todavía no había pisado Lima y ya Mano Menezes, nuevo entrenador de la selección, tenía detractores. Ácidos críticos sobre su idea de juego, su CV sin títulos importantes, su vigencia. Dicho esto, la primera misión del técnico brasileño con el que Perú tentará su regreso al Mundial luego de Rusia no es necesariamente la relación con los jugadores, el equipo que ponga o su mirada de los ‘eurocausas’: Mano Menezes debe saber que parte con 90% de pesimismo en contra.