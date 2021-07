“Los jueces se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron nunca al VAR”, arremetió Lionel Messi tras perder las semifinales de la Copa América 2019 ante Brasil. “Lamentablemente creo que [el torneo] está armado para Brasil”, agregó días después, luego de ser expulsado ante Chile en el duelo por el tercer lugar. Las palabras del capitán argentino han vuelto a retumbar dos años después, esta vez con la selección peruana como perjudicada, en la derrota 1-0 ante el ‘Scratch’ por las semis del certamen continental edición 2021.

A los 22 minutos del primer tiempo, con el resultado igualado, Sergio Peña ensayó un remate desde fuera del área tras un tiro de esquina. El disparo del ex-Alianza Lima sufrió un desvío y el árbitro chileno Roberto Tovar determinó saque de arco señalando que el balón le chocó al peruano Christian Ramos.

Peña y Ramos, los protagonistas de la jugada, reclamaron pero el juez no cambió su decisión. Sin embargo, la repetición de la televisión mostró cómo la pelota dio en el codo de Thiago Silva, quien se encontraba parado en la línea del área . El defensor del Chelsea separó levemente el brazo de su cuerpo, aunque -en defensa suya- tenía al central peruano obstaculizando su visión.

Hubo una posible mano de Thiago Silva y ni detuvieron el juego para ir al VAR (mañana veremos si la revisaron). Estas cosas no suman a la Copa América y a las ya largas sospechas de favoritismo para Brasil.



Con la polémica instaurada entre los hinchas en las redes sociales, la pregunta es la siguiente: ¿qué dice el reglamento sobre este tipo de situaciones?

Hace unos días (2 de julio, para ser más exactos), La International Football Association Board (IFAB), el organismo guardián de las reglas del fútbol, publicó una serie de cambios sobre las manos. El texto nuevo, que modifica la Regla 12 sobre faltas y conductas incorrectas, señala que “no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen una infracciones”, pero que un jugador cometerá una falta sí:

Toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo;

Toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio . Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción.

Asimismo, explica lo siguiente:

Los árbitros deben valorar la posición de la mano o el brazo con respecto a la acción del jugador en una situación concreta.

Ya no se considerarán infracciones las acciones en las que un compañero de equipo toque el balón con la mano o el brazo de manera accidental justo antes del gol o cuando tocar el balón con la mano o el brazo de manera accidental genere una ocasión de gol.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la jugada de Thiago Silva pudo haber sido cobrado como infracción a favor de la selección peruana. El brasileño toca el balón tras sacar el brazo y colocarlo -como dice la regla- de manera antinatural ocupando un espacio. Sin embargo, para el árbitro chileno Roberto Tobar no fue una acción que merezca sanción . Misma línea siguieron los jueces paraguayos encargados del VAR: Derlis López, Eder Aquino y Milciades Saldivar.

😲 ¿Y EL VAR?



📷 Con el partido sin goles, Thiago Silva soltó el codo para despejar un remate y se armó la polémica



Pero más allá de la decisión arbitral, la polémica surgió debido a que el VAR no revisó la jugada cuando la misma pedía justamente eso . Además, la televisión internacional pasó la repetición muchos minutos después. Algo similar a lo que ocurrió en el partido por cuartos de final entre Chile y Brasil, con la ‘Canarinha’ como potencial beneficiada.

“ No nos cobraron un penal y tampoco se le podía decir algo al árbitro porque insultaba a los compañeros ”, señaló el portero Pedro Gallese al término del encuentro sobre Tobar. “Una falta de respeto como le habla a todos los jugadores. Muy arrogante. No puede ser un árbitro para una semifinal de Copa América ”, arremetió Neymar contra el juez chileno. Ambos inconformes con la actuación del de negro.

Chile también reclama por el VAR

Corre el minuto 71. La selección chilena pierde 1-0 ante Brasil, pero con un jugador más por la expulsión de Gabriel Jesús va en busca del empate. En una de esas jugadas, el volante Charles Aránguiz cae en el área brasileña cuando se disponía a patear hacia el arco. Los futbolistas sureños reclaman, pero el árbitro argentino Patricio Lousteau decide no cobrar nada . Los chilenos siguen insistiendo que revisen el VAR, pero el juez está seguro con su medida. Ni siquiera las cámaras de televisión, pudieron repetir con acierto la jugada.

El desenlace ya es conocido. Lousteau desestimó cualquier cobro, y el VAR, conducido por el árbitro uruguayo Andrés Cunha, no mostró la repetición. Algo que si bien no puede dar por confirmado que exista un error arbitral en la jugada, sí causa extrañeza. La decisión de no revisar la jugada, parece por lo bajo arriesgada por parte de los jueces.

El periodista chileno Rodrigo Fuentealba, de La Tercera, nos comentó lo siguiente: “ Creo que fue una jugada de fútbol, pero el tema está en que el VAR ni siquiera la revisó, tal como ocurrió ahora ante Perú ”.

“ El bicampeón te puso de rodilla... Nos vemos en Chile pero sin ayuda ”, escribió Arturo Vidal en su cuenta de Instagram en clara alusión a la molestia generada por la jugada en la que el VAR no intervino.

