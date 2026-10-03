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Resumen

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Bruno Mazziotti es el director de performance de la selección peruana. (FPF)
Bruno Mazziotti es el director de performance de la selección peruana. (FPF)
Por José Antonio Bragayrac

Bruno Mazziotti era el fisioterapeuta de Corinthians cuando en diciembre del 2008 el Fenómeno Ronaldo llega al club pesando alrededor de 90 kilos. El delantero aún tenía cabello y el entonces trabajador del Timao una barba ya tupida y una musculatura sobresaliente. Fue en ese club -donde años después brillaría Paolo Guerrero- que conoció a Mano Menezes.

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