Selección peruana: Burlamaqui vivió momento emotivo tras pase al Hexagonal Final del Sudamericano | VIDEO

Sus lágrimas en los ojos reflejan la emoción que todo joven siente de haberle dado una gran alegría a su familia. Pero quiere más. Alessandro Burlamaqui, el volante peruano que nació en España, se reencontró con su familia en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, justo el día en que la selección peruana sub 17 clasificó al hexagonal final.

Alessandro Burlamaqui, jugador del Espanyol, fue convocado a la selección peruana Sub 17 gracias a un seguimiento de los scouting de la FPF quienes lograron convencerlo de jugar por la bicolor y ahora vive un gran momento: titular, clasificando al hexagonal final y con su familia en la tribuna.

Con lágrimas en los ojos, Alessandro Burlamaqui le dijo a Latina que se dirigía a ver a sus padres que estaban en la tribuna. "Me siguen a todos lados y lo que he logrado ha sido gracias a ellos", señaló muy emocionado el volante peruano.

Pero la clasificación no es lo único que quiere regalarle Alessandro Burlamaqui a su familia. "Ahora hay que llegar al Mundial", dijo el volante que brilla en el Sudamericano Sub 17 y que confiesa que siente "amor, pasión y orgullo" por vestir la camiseta.

Y en la tribuna se encontraba don Félix Apaolaza, abuelo materno de Alessandro Burlamaqui, quien nació en España pero vive en Perú hace más de 70 años y ya tiene la nacionalidad. "estoy muy feliz. Me llena de orgullo, casi no puedo hablar. Es el mejor recuerdo que me llevo de la vida", señaló muy emocionado.