Un dato sirve para dimensionar el momento: después de sus tres primeras convocatorias, el único futbolista peruano que juega actualmente en una de las cinco grandes ligas europeas es Fabio Gruber, defensor nacido en Alemania y de madre peruana. El zaguero dejó el Núremberg, donde fue capitán y disputó 41 partidos de la segunda división alemana, para fichar por el Mainz 05 de la Bundesliga.

𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿🇵🇪⚽️



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos internacionales frente a EEUU 🇺🇸, México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Colombia 🇨🇴. 🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/6aPuhMARuh — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

La precisión es importante porque el dato no habla solamente de Gruber. Habla del tamaño del problema. En las convocatorias de Menezes aparecen jugadores que militan en Brasil, Dinamarca, Inglaterra, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Portugal y otros mercados, pero ninguno acompaña a Gruber en las cinco principales ligas de Europa. En la última lista para la gira ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, por ejemplo, también aparecen Gallese, Noriega, Marcos López, Sonne, Carrillo, Pretell, Cartagena, Ugarriza y Bassco Soyer.

Los convocados que juegan en el extranjero

Pedro Gallese Deportivo Cali Colombia Erick Noriega Gremio Brasil Fabio Gruber Mainz 05 Alemania Marcos López Copenhague Dinamarca Oliver Sonne Burnley Inglaterra (segunda división) Jesús Pretell LDU Ecuador Wilder Cartagena Orlando City Estados Unidos Adrián Ugarriza Adrián Ugarriza Israel Bassco Soyer Gil Vicente Portugal André Carrillo Corinthians Brasil Kenji Cabrera Vancouver Canadá Alfonso Barco HNK Rijeka Croacia Joao Grimaldo Sparta Praga República Checa J. P. Goicochea* Defensor Sporting*



*Actualmente juega en Juan Pablo II de Perú Uruguay

La fotografía recuerda, salvando las enormes distancias, a una etapa que parecía enterrada en el fútbol peruano: la década de los noventa. En 1991, con Miguel Company, el único internacional de la lista que jugaba en una de las grandes ligas europeas era José Guillermo del Solar, en el Tenerife. Con Vladimir Popovic, entre 1992 y 1993, se sumó Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez al Real Betis. Y recién con Juan Carlos Oblitas aparecieron más nombres: Del Solar, Pablo Zegarra y Nolberto Solano, este último en el Newcastle de Inglaterra.

Después, la historia cambió. Con Francisco Maturana ya estaban Solano, Claudio Pizarro y Juan Jayo. Con Paulo Autuori aparecieron Pizarro y Paolo Guerrero en el Bayern Múnich, además de Solano, Miguel Rebosio y Jayo. Y la generación que condujo José del Solar elevó todavía más la presencia peruana en Europa: Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Alberto Rodríguez, Carlos Zambrano y Santiago Acasiete, entre otros.

Durante la etapa de Sergio Markarián, la lista llegó a ser todavía más extensa. Pizarro, Guerrero, Farfán, Vargas, Zambrano, Rodríguez, André Carrillo, Rinaldo Cruzado y otros jugadores competían regularmente en las principales ligas o en clubes europeos relevantes. Con Ricardo Gareca, aunque la cantidad comenzó a reducirse, todavía existían Tapia en España, Carrillo en Portugal, Advíncula en España, Zambrano en Alemania, Abram en España y Farfán y Pizarro en Alemania.

Miguel Company (1991) José Guillermo del Solar: CD Tenerife (España) Vladimir Popovic (1992-1993) José Guillermo del Solar: Tenerife (España)

Alfonso Yáñez: Real Betis (España) Juan Carlos Oblitas (1996-1997) José del Solar: Salamanca / Celta de Vigo (España)

Pablo Zegarra: Salamanca (España)

Nolberto Solano: Newcastle United (Inglaterra) Francisco Maturana (1999-2000) Nolberto Solano: Newcastle United (Inglaterra)

Claudio Pizarro: Werder Bremen (Alemania)

Juan Jayo: Celta de Vigo (España) Paulo Autuori 2003-2005 Claudio Pizarro: Bayern Múnich (Alemania)

Paolo Guerrero: Bayern Múnich (Alemania)

Nolberto Solano: Newcastle / Aston Villa (Inglaterra)

Miguel Rebosio: Real Zaragoza / Almería (España)

Juan Jayo: Leganés (España) José del Solar (2007-2009) Pizarro: Bayern (Alemania) / Chelsea (Inglaterra)

Jefferson Farfán: Schalke 04 (Alemania)

Santiago Acasiete: Almería (España)

Juan Manuel Vargas: Catania / Fiorentina (Italia)

Paolo Guerrero: Hamburgo SV (Alemania)

Alberto Rodríguez: Sporting de Braga (Portugal)

Carlos Zambrano: Schalke 04 (Alemania)

Damián Ísmodes: Racing de Santander (España) Sergio Markarián 2010-2013 Claudio Pizarro: Werder Bremen / Bayern Múnich (Alemania)

Paolo Guerrero: Hamburgo SV (Alemania)

Jefferson Farfán: Schalke 04 (Alemania)

Juan Manuel Vargas: Fiorentina / Genoa (Italia)

Alberto Rodríguez: S. Braga / S. Lisboa / Rio Ave (Portugal)

Carlos Zambrano: FC St. Pauli / Eintracht Frankfurt (Alemania)

Santiago Acasiete: Almería (España)

Rinaldo Cruzado: Chievo Verona (Italia)

André Carrillo: Sporting de Lisboa (Portugal)

Paolo Hurtado: Paços de Ferreira (Portugal)

Cristian Benavente: Real Madrid Castilla (España)

Edison Flores: Villarreal “B” (España)

Álvaro Ampuero: Parma / Padova (Italia) Ricardo Gareca (2015-2022) Renato Tapia - Celta - España

André Carrillo - Benfica/Watford

Luis Advíncula - Rayo Vallecano

Carlos Zambrano - Eintracht Frankfurt

Luis Abram - Granada - España

Sergio Peña - Granada - España / Tondela - Portugal

Benavente - Nantes - Francia

Jefferson Farfán: Schalke - Alemania

Claudio Pizarro: Bayern/Bremen - Alemania

Iván Bulos: Boavista - Portugal Ricardo Gareca 2015-2022 Juan Reynoso (2022-2023) Renato Tapia - Celta - España

Gianluca Lapadula - Cagliari - Italia

Jesús Castillo - Gil Vicente - Portugal Jorge Fossati (2024) Renato Tapia - Leganés - España

Jesús Castillo - Gil Vicente - Portugal

Gianluca Lapadula - Cagliari - Italia

¿Cuál es la raíz del problema?

Y allí aparece una de las explicaciones más preocupantes. Daniel Ahmed, exentrenador de la Sub-20 y exjefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, cuestiona la continuidad del trabajo formativo que se realizó años atrás.

“Lamentablemente el actual presidente de la FPF (Agustín Lozano) sacó todo el proyecto que habíamos hecho. Quitó la Sub 13, Sub 15 y Sub 17. A nivel nacional, el torneo Centenario, las regionales y los procesos que se habían iniciado incluso desde la gestión de Manuel Burga y que siguió con Edwin Oviedo. De ahí sale la generación que va al Mundial Rusia 2018 y luego jugó el repechaje para Qatar 2022. Han pasado ocho años y no regaron nunca más las semillas de juveniles. Hoy hay que ir a buscar jugadores nacidos en el extranjero con nacionalidad peruana, es la única chance, lamentablemente”, señaló.

Ahmed apunta también a un problema estructural en la formación. “¿Cómo se va a formar un jugador de élite, si de todos los equipos del país, los únicos que forman jugadores son Universitario, Alianza y Sporting Cristal? Son ellos, los mismos de siempre, contra academias que forman jugadores con una competencia mediocre”, añadió.

El diagnóstico encuentra otro dato incómodo. Un exdirectivo de alto rango de la FPF, consultado para este informe, resume su percepción de estos años de una manera contundente: “Me da la impresión de que todo sigue igual (para mal). Pasa el tiempo y nada cambia”.

Y pone como referencia el caso de Estados Unidos, rival de Perú en esta nueva gira. La selección estadounidense convocó a 28 futbolistas para esta ventana, con Matt Freese, de 28 años, como el mayor de la lista. Perú, en cambio, tiene un promedio de edad de 28 años en la convocatoria de Menezes. La diferencia no está únicamente en la cifra: está en la sensación de hacia dónde se dirige cada proceso.

Porque Menezes sí está probando nombres. En su primera convocatoria llamó a jugadores como Adrián Quiroz, Marco Huamán, Matías Zegarra, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. En las siguientes aparecieron otros rostros, y en la última lista fueron incluidos Oslimg Mora (27 años) y Piero Magallanes (25 años). El problema es que probar jugadores no necesariamente significa generar jugadores.

Jean Ferrari ya había definido esta etapa como un proceso de reconstrucción y Menezes fue presentado por la FPF con la misión de recuperar la identidad de juego y construir un proyecto con miras al Mundial 2030. Pero ninguna reconstrucción puede sostenerse indefinidamente sobre una generación que envejece ni depender únicamente de encontrar futbolistas con raíces peruanas fuera del país.

Gruber, precisamente, representa las dos caras de esta realidad. Es un futbolista formado en Alemania, nacido en Augsburg, que llegó a la selección por su vínculo familiar con Perú y que hoy juega en la Bundesliga. Su recorrido demuestra que existe talento peruano -o de ascendencia peruana- fuera de nuestras fronteras. Pero también evidencia el tamaño del vacío: mientras otras selecciones desarrollan generaciones enteras, Perú celebra que uno de sus futbolistas tenga un lugar en la élite.

El desafío de Menezes, entonces, no es solamente encontrar al próximo Gruber. Es conseguir que dentro de cuatro años existan varios futbolistas como él y, sobre todo, que una nueva generación formada en el Perú pueda competir por esos lugares.

Porque si la única solución termina siendo buscar jugadores nacidos en el extranjero con nacionalidad peruana, como sostiene Ahmed, el problema ya no será encontrar futbolistas para la selección. Será explicar por qué dejaron de aparecer en casa.

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