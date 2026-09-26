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Resumen

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Mano Menezes empezó a trabajar este año con la selección peruana. (Foto: FPF)
Mano Menezes empezó a trabajar este año con la selección peruana. (Foto: FPF)
Por Marco Quilca León

La selección peruana necesita empezar de nuevo. Y no es una frase hecha ni una exageración producto de una mala racha. Después de terminar penúltima en las Eliminatorias al Mundial 2026, la Bicolor inició con Mano Menezes un proceso que apunta hacia 2030 y que, necesariamente, debe mirar más allá de los nombres que sostuvieron al equipo durante la última década. El problema es que el recambio que necesita Perú no está esperando en Europa. Tampoco parece abundar en las principales ligas del continente.

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