En 2019, la revista francesa “France Football” publicó un ranking con los mejores 50 entrenadores de clubes de la historia basándose en cuatro criterios: títulos conseguidos, legal que deja en el juego, personal e impacto de su carrera. La lista tiene nombres como el de Ferguson, Guardiola y Ancelotti, pero también está el de Marcelo Bielsa, un técnico que no transitado el mismo camino bajo los efectos embriagantes de las copas: dos clausuras en Argentina y una medalla de oro olímpica en 2004 con su selección. Tres años después, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) elaboró un listado de los 50 mejores técnicos entre 1996 y 2022 basándose en el ranking que elabora anualmente. Y el nombre del ‘Loco’ nacido en Rosario nuevamente aparece.

Para entender la importancia de Bielsa no hay que buscar en sus títulos nobiliarios en la realeza balompédica mundial, sino en la profunda huella que marca las carreras de sus fieles devotos convertidos en un ejército desperdigado en todo el mundo. Tuvo pasos por Argentina, Chile, España, Francia, Inglaterra y aunque salió campeón pocas veces, siempre hubo aplausos para él. Y lo mismo ocurre en Uruguay, donde es el seleccionador desde mayo de 2023 y este viernes 11 de octubre, ante la selección peruana en Lima por la fecha 9 de las Eliminatorias, cumplirá 22 partidos al mano del elenco charrúa.

“ Bielsa cambió la forma de jugar de Uruguay. El “Maestro” Óscar Washington Tabárez le volvió a dar sentido de pertenencia al jugador hacia la selección, logrando grandes cosas como el cuarto lugar en el Mundial Sudáfrica 2010 o el título de la Copa América 2011 , pero se puso como premisa lo personal antes que lo futbolístico, por lo que no era una selección que brillara, era más de respuesta que de propuesta. Con Bielsa, Uruguay es un equipo que te presiona, que propone, que tiene mucha intensidad con la pelota. Ese fue el cambio con Bielsa”, cuenta Enrique Arrillaga, periodista de El País Uruguay.

Por esa misma línea analiza Eduardo Castro de Radio Oriental: el Uruguay de Bielsa con el que se encontrará Perú es uno ofensivo. Pero el ‘Loco’ aprendió también de la escuela charrúa. A la “garra” y el orden defensivo que a veces solía ser mezquino, solo le añadió mejores ideas en ataque. El combo perfecto. “Con su llegada, esa visión o pensamiento que siempre tuvo el pensamiento uruguayo de ver otra forma de juego se está dando. Si bien la apuesta no es solamente ver el arco rival, hay una selección más balanceada. Cuando hay que defenderse, lo hace bien, pero cuando la pelota es nuestra, hay un equipo con muchas ideas en ataque para generar peligro”.

Pese a que históricamente Uruguay logró grandes hazañas en base a su juego defensivo, para Castro esa era una de las cosas que más se criticaba a la selección y a los equipos que representaban en competencias internacionales era justamente la mezquindad en la propuesta del juego, pese a tener delanteros de clase mundial con Diego Forlán, Sebastián Abreu, Luis Suárez o Edinson Cavani. Eso con Marcelo Bielsa cambió. Y las estadísticas lo respaldan. El cuadro charrúa es el más goleador de las Eliminatorias con 13 tantos y es el cuarto que menos goles recibió (4), además de haber derrotado a Argentina y Brasil por 2-0 en ambas ocasiones.

Pero así como Uruguay evolucionó con Bielsa, el técnico argentino también cambió, mejoró. Aprendió a ser más equilibrado y no sufrir tanto en defensa por pensar solo en el arco rival. Los números lo avalan, el juego también. Incluso teniendo a once jugadores suspendidos tras los incidentes después del partido con Colombia por la Copa América, el entrenador se las ingenió para no perder en la fecha doble pasada y sacar empates ante Paraguay y Venezuela.

La idolatría de los bielsistas en Perú

Marcelo Bielsa siempre tuvo gusto por el cine peruano. Jorge Valdano, quien vivió con Bielsa en Newell’s cuando ambos estaban en las categorías menores del club leproso, llegó con un encargo desde Bilbao para Chemo del Solar. El entonces entrenador de Universitario lo abrió con expectativa y se encontró con una hoja escrita a mano y con el siguiente mensaje: “Hola Chemo, qué tal, gusto de saludarte, quería pedirte un favor, si es posible me mandes las diez últimas películas peruanas. Gracias. Un abrazo. Marcelo”. Aún sorprendido por la solicitud, Del Solar prometió cumplir con lo acordado. “Es un fanático del cine de todo el mundo”, explicó Valdano. El ahora jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF compró “La teta asustada”, “Máncora”, “Contracorriente”, “Dioses”, “La vigilia”, “Octubre”, “Bolero de noche”, “Las malas intenciones”, “El guachimán” y “Operación Victoria”; preparó un paquete con los DVD y los entregó a Valdano.

Y así como el entrenador argentino tuvo vínculo con el cine peruano, en el país hubo técnicos apegados al bielsismo. Uno de ellos es Jorge Espejo, quien en 2015 fue entrevistado por el diario español “Marca” y declaró su admiración por el rosarino. ‘’Su apuesta arriesgada está encontrando la fórmula del éxito y creando un modelo a copiar en el fútbol peruano’', indicó.

Espejo se declaró fiel seguidor de Bielsa y Sampaoli, este último fue su técnico en Sport Boys. ‘’Practicamos un juego de vértigo, dinámico y de presión. Seguí mucho a Bielsa y tengo contacto con Jorge Sampaoli que dejó una huella gratísima en Perú donde fue injustamente despedido en Cristal. Me gusta mucho su juego y su perfil me apasionan. A mí me caracteriza ir al frente siempre sin especular. Soy enemigo de que en el fútbol todo está inventado’'.

Espejo junto a Soso, cuando trabajaban en Cristal. (Foto: Facebook Jorge Espejo)

Y como él, también se puede mencionar a Mifflin Bermúdez, quien en 2014, dirigiendo a Alianza UDH, se declaró seguidor de la escuela de Marcelo Bielsa. Aunque a algunos les pareció excesivamente atrevido el comentario del entrenador peruano, viendo el esquema más utilizado por él sí podrían leerse algunas similitudes, al menos a inicios de temporada. Sin embargo, con el correr de los partidos cambió su bielsista 3-3-3-1 original a un 4-4-2. Ocurre que los resultados para el cuadro huanuqueño no fueron los esperados.

Claudio Vivas es quizá el más bielsista que pisó la Liga 1. Campeón con Cristal, el argentino trabajó al lado del ‘Loco’ por 16 años y aún lleva la escuela por los equipos donde va. Y también inculca, como lo hizo con Mariano Soso, hoy entrenador de Alianza Lima. Y también está Daniel Ahmed, técnico argentino con paso en nuestro fútbol, incluso en las divisiones menores de la selección peruana.

