El nivel que se vio en el Mundial es al que apunta la selección peruana. Por eso, ayer la FPF anunció uno de los cuatro amistosos que disputará en la próxima fecha FIFA, entre setiembre y octubre. La Bicolor enfrentará el 3 de octubre a Canadá, reciente anfitrión de la Copa del Mundo.

La fecha FIFA va desde el 21 de setiembre hasta el 6 de octubre, por lo que en la Videna esperan poder jugar cuatro amistosos en ese período. Ya anunciaron uno de ellos, el tercero del calendario, mientras aguardan cerrar con los otros rivales.

¿Cuál es el plan de la FPF? Acercarse al máximo nivel, como ya se hizo cuando se enfrentaron a España antes del Mundial en Puebla. Más allá del resultado, saben que son los tipos de partidos que nos hará crecer.

El Comercio pudo conocer que es Mano Menezes quien vigiló personalmente la elección de los amistosos, ya que, según nos comentan desde la Videna, “quiere enfrentar a los mejores rivales”.

𝗘𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇ó𝗻 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘁𝗶𝗿 🥹🇵🇪#LaBicolor 🇵🇪 regresa a la cancha para medirse ante Canadá 🇨🇦 en un nuevo amistoso internacional.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/t0X9f6J3us — La Bicolor (@SeleccionPeru) July 22, 2026

Conocido el duelo ante Canadá, el plan es jugar todos los amistosos en territorio norteamericano (Estados Unidos y Canadá), para así poder jugar la mayor cantidad de encuentros en esas dos semanas y media de fecha FIFA.

Mano Menezes quiere consolidar a su primer equipo, por ello la idea será darle continuidad a los convocados de los últimos amistosos, que tuvo como jugador destacado a Jairo Vélez y con nombres como Pedro Gallese, Marcos López, Miguel Araujo, Renzo Garcés, André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alex Valera, Adrián Ugarriza, entre otros.

Se verá si hay sorpresas con nuevos nombres, como Gianluca Lapadula, que firmó por Universitario para tener continuidad, pero aún no está en su mejor estado físico. Además, se espera la vuelta de Joao Grimaldo, quien no estuvo en el último llamado por lesión.

Con Mano Menezes, la selección peruana ha jugado cuatro partidos, y Jairo Vélez ha sido la figura descollante. Por primera vez vistió la camiseta peruana tras su nacionalización ante Senegal en marzo y luego marcó los dos tantos del empate ante Honduras. Volvió a marcar ante Haití y España en junio.

En cuatro partidos, se perdió con Senegal y España, se empató con Honduras y se logró la primera victoria frente a Haití. De todas estas selecciones, solo los hondureños no clasificaron al Mundial.

Siguiendo esos pasos, ahora se planifica seguir enfrentando a rivales mundialistas. Canadá es el único confirmado y como anfitrión lograron clasificar hasta octavos de final. Fueron segundos en su grupo y en dieciseisavos superaron a Sudáfrica para luego ser eliminados por Marruecos en octavos.

—Posibles rivales—

Desde Colombia aseguran que Perú será rival del cuadro cafetero en el cierre de la gira y el partido se jugaría el 8 de octubre. El periodista Sebastián Vargas, de Caracol Deportes, informó que enfrentarán primero a México y cerrarán su gira con Perú en Miami.

Fecha FIFA

21 setiembre – 6 octubre vs. Estados Unidos / Orlando – por confirmar vs. México / Nueva Jersey – por confirmar vs. Canadá / Montreal – 3 de octubre vs. Colombia / Miami – por confirmar

La FPF aún no hace oficial a todos los rivales, porque aún faltan definir los últimos detalles, por lo que no quieren confirmar los nombres.

Sin embargo, en México también aseguran que el ‘Tri’ enfrentará a la Bicolor en la gira que significará el debut de Rafa Márquez al mando de su selección, tras el paso de Javier Aguirre por el Mundial. Enfrentarían primero a Colombia y luego a Perú en Nueva Jersey.

De confirmarse los duelos ante México y Colombia, son selecciones que también se metieron entre los 16 mejores del Mundial.

Lo que sí es concreto es que estos amistosos serán transmitidos por América TV, señal abierta que adquirió los derechos de la FPF.

**