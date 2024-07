Probablemente su figura no hubiera adquirido la dimensión que tuvo si no fuera por Diego Armando Maradona. O tal vez todo lo contrario: el Diego sin él no hubiera conquistado Italia y Europa. Es Antonio de Oliveira Filho, apodado ‘Careca’ en alusión a su parecido con el famoso payaso brasileño Carequinha, el mejor socio del Pelusa en aquel Napoli que ganó la Copa UEFA (1989) y la Serie A y Supercopa de Italia (ambas en 1990).

Nacido en el municipio de Araraquara de San Pablo, Antonio de Oliveira fue un delantero de talla mundial. Crack, como se suele decir en el argot futbolístico sobre aquellos que están peldaños arriba del resto. Con grandes virtudes físicas, de buen desmarque, veloz para la contra y letal en el área, Careca fue de los primeros futbolistas brasileños que triunfaron en el fútbol moderno europeo.

Careca and Maradona link up vs Roma, 1990. pic.twitter.com/Z3SkpeIjud — 90s Football (@90sfootball) May 14, 2023

Careca jugó dos mundiales con Brasil (1986 y 1990). En México 86 fue la consagración total de Maradona, protagonista del título argentino, pero el brasileño también brilló: cinco goles en cinco partidos. El Scratch quedó se quedó en cuartos ante Francia, pero él, que estaba en el Sao Paulo, recibió una oferta millonaria del Real Madrid. Aunque el Diego intervino para que pueda llegar a Napoli. “Cuando estaba por decidir mi futuro llegó la propuesta del Napoli y la acepté por Maradona. Era mi sueño, rechacé a la Casa Blanca por estar con él”, contó alguna vez.

Careca es, en definitiva, voz autorizada para referirse a su selección. Se lo ganó por derecho. Y, tras la eliminación de la Canarinha en cuartos de la Copa América 2024 a manos de Uruguay, el exfutbolista conversó en exclusiva con DT El Comercio para analizar el oscuro presente del combinado nacional dirigido por Dorival Junior.

—¿Cómo vio a Brasil en esta Copa América?

Todos esperábamos un poco más de calidad en los jugadores, personalidad, que sean más aguerridos. Tiene que haber una renovación, hay muchos que ya participaron en dos mundiales y su producción no es la esperamos. Dorival llamó a jugadores que, para mí, tenían que haberse quedado en casa. Debió convocar a jóvenes que quieran vencer y hacer historia con Brasil.

😳 Esta imagen antes de los penales en Brasil-Uruguay es tremenda.



🇧🇷 Dorival Júnior, levantando el dedo para hablar, fuera de la ronda y siendo IGNORADO.



🇺🇾 Mientras, Marcelo Bielsa es rodeado por sus jugadores y todos escuchan sus indicaciones.

pic.twitter.com/I128HHelYH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2024

—¿Esperaba que Brasil fuera eliminado por Uruguay?

El partido contra Uruguay fue un desastre. Parecía más una pelea de box. No me gustó para nada, no mostró ningún crecimiento. Dorival conoce a los jugadores, trabaja con ellos, pero a mí no me gustó porque no se jugó bien, no fue un partido de buena calidad. Y eso no merece Brasil.

—Brasil solo venció a Paraguay en esta Copa América, luego empató con Costa Rica, Colombia y Uruguay. ¿Qué significa eso?

Como señalas, venció a Paraguay. Pero Paraguay es un equipo que no existe. Que me disculpen, pero es así. Antiguamente eran más fuertes, complicaban más por su marcación, pero ahora no es así. Ante Brasil no fue nada. Paraguay es un desastre y no mide lo que puede hacer Brasil.

—¿Sin Neymar es la peor generación de Brasil en su historia?

No digo que sea la peor. Y el problema no solamente es de los jugadores, sino del sistema nuestro. Desde la gestión perdemos mucha credibilidad. Si llega o no un nuevo presidente, habrá cambios, etc. Se habla poco de fútbol. Para mí la Confederación Brasileña de Fútbol debe cambiar, debe haber una comisión técnica con jugadores históricos que hayan jugado mundiales. Así se podría ayudar a Dorival ahora o al entrenador que llegue, en caso de que se vaya. Debe haber un soporte técnico.

Brasil desde la Copa América 2019 Último título logrado por el Scratch Derrota en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná con Argentina.

Eliminados en cuartos de final de Qatar 2022 por penales ante Croacia.

Eliminados por Israel en cuartos de final del Mundial Sub 20.

Derrota ante Uruguay por primera vez en 22 años.

Primera vez en la historia que pierde ante Colombia en Eliminatorias.

Eliminados 3-0 por Argentina en cuartos de Final del Mundial Sub 17.

Argentina le gana en el Maracaná y le saca el invicto histórico como local en Eliminatorias.

Primera vez en la historia que pierde tres partidos consecutivos de Eliminatorias.

Más goles recibidos en 6 partidos que en todas las Eliminatorias anteriores.

sextos en Eliminatorias rumbo a 2026.

Presidente de la CBF destituido por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

Fernando Diniz despedido como DT.

Afuera de los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años perdiendo ante Argentina.

Eliminados en cuartos de final de la Copa América 2024 por penales ante Uruguay.

Careca sobre Paolo Guerrero

Quizá se valore más con el tiempo. De aquí muchos años. Pero Paolo Guerrero hizo historia en Brasil, el país pentacampeón del mundo. En la tierra donde brotan delanteros cada día, el peruano marcó 129 goles, es ídolo en Corinthians (le dio el Mundial de Clubes en 2012 con su cabezazo ante el Chelsea) y se ganó el respeto de Careca.

—¿Qué concepto tiene de Paolo Guerrero?

Con Paolo nos conocemos muy bien. Es un jugador muy técnico, centro delantero que tiene historia por todo club donde pasó. Paolo ha hecho una carrera bellísima, no sé si se retirará ahora, pero es un jugador que hizo historia en su selección y aquí es nombrado como un gran delantero, de los mejores.

Paolo Guerrero tuvo su mayor logro como futbolista en el Mundial de Clubes del 2012. Corinthians salió campeón con un gol suyo. (Foto: Getty Images)

—Hoy, con 40, disputó su última Copa América…

Sí. El fútbol de ahora cambió. Es más competitivo, de fuerza física, y por eso no pudo mostrar lo mejor de él.

—¿Qué recuerdos tiene de la selección peruana?

En el pasado tenían una selección que jugaba un buen fútbol, con jugadores con mucha técnica y que sabían jugar de primera. Perú siempre tuvo jugadores de mucha calidad.