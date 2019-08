Selección peruana: todos vuelven con Ricardo Gareca

Mientras Ricardo Gareca iba nombrando uno a uno a sus 24 convocados para los amistosos ante Ecuador y Brasil -5 y 10 de setiembre, respectivamente-, los periodistas que asistieron a la sala de prensa de la Videna de San Luis no podían evitar sorprenderse. Los murmuros empezaron a notarse. El técnico de la selección peruana dio una lista con muchas sorpresas: la ausencia de Paolo Guerrero por petición del atacante, los regresos de Marcos López, Carlos Ascues, Pedro Aquino y Yordy Reyna, y el primer llamado para Kevin Quevedo y el uruguayo-peruano Gabriel Costa.

► Paolo Guerrero: ¿por qué Ricardo Gareca decidió no convocar al delantero?

Esta es la lista de convocados por Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil el 5 y 10 de septiembre, respectivamente. (Foto: FPF)

Pero el curioso dato que casi nadie tomó en cuenta fue el significado de la vuelta de Ascues. El volante del Orlando City de la MLS no era considerado por Ricardo Gareca desde el 24 de marzo del 2016. Aquella noche, en un Estadio Nacional repleto, un Perú con muchas dudas empataba 2-2 ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Cinco días más tarde perdió frente a Uruguay (1-0) en Montevideo. Esa fecha doble fue un punto de quiebre para el elenco nacional. Hay un antes y después de esa tanda de juegos porque el técnico empezó a prescindir de algunos futbolistas, entre ellos Carlos, a partir de la Copa América Centenario.

Han pasado tres años y monedas de esos partidos. Muchos lo llaman hasta ahora como el cambio generacional. Sin embargo, teniendo en cuenta los once que fueron titulares ante la 'Vinotinto', solo Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro no han vuelto a ser convocados por el ‘Tigre’. Pedro Gallese, Christian Cueva, Paolo Guerrero y Renato Tapia siempre estuvieron en todo el proceso. Luis Advíncula y Jefferson Farfán se fueron sumando al grupo de a pocos. Carlos Zambrano y Josepmir Ballón lo hicieron hace poco, en la Copa América de Brasil. Y ahora vuelve Ascues.

Este fue el equipo titular que eligió Ricardo Gareca en el empate (2-2) ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. (Foto: FPF)

El hecho de que Gareca vuelva a llamar a aquellos futbolistas de los que prescindió en su momento significa que no tiene más futbolistas a disposición para ampliar su universo. Y es totalmente cierto. Por ejemplo, hoy por hoy, en el fútbol peruano no hay nadie mejor que cumpla la función de un Josepmir Ballón con 31 años. Lo que ocurrió en marzo del 2016 no fue un cambio generacional, pero sí una decisión que dio los mejores frutos: la clasificación al Mundial Rusia 2018 y la final en la Copa América 2019. Ahora todos vuelven a un equipo ya consolidado. Y se tendrán que esforzar para integrarse y no volver a salir. Las segundas oportunidades sí existen en la Blanquirroja.