Paraguay venció Perú por 1-0 este martes en Lima en el cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, en un partido de mero trámite para ambos conjuntos.

Al finalizar el partido, Carlos Zambrano se refirió sobre la pésima campaña de ‘La Bicolor’ en este proceso.

“Es muy duro terminar así, esperábamos llevarnos un buen resultado por la gente que vino a apoyarnos. Somos los que estamos, no hay más jugadores, seamos realistas tenemos poco, y ahora hay que tratar de pensar positivo. Felizmente acabó la pesadilla”, lamentó el ‘Kaiser’.

“Perú nunca ha sido potencia, casi nunca jugamos finales o vamos a los Mundiales. Somos un equipo humilde que trata de dar pelea. No es momento de señalar culpables. Estamos eliminados”, expresó el defensa de Alianza Lima.

Con la derrota, Perú terminó en el penúltimo lugar de las eliminatorias con 12 puntos en 18 partidos.

🎙 Carlos Zambrano, defensa de la Selección Peruana: “Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta… pic.twitter.com/nUVSimQbk7 — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

