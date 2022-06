Andrew Redmayne llamó la atención de los usuarios en las redes sociales al descubrirse que arrojó los apuntes y la botella de Pedro Gallese durante la tanda de penales del Perú vs. Australia. El debate se abrió acerca de su conducta y uno de los que opinó fue Carlos Zambrano.

El defensor de la ‘Blanquirroja’ expresó que le disgustó la acción del guardameta, pero reconoció que todo vale cuando solo piensas en la victoria. Así lo mencionó en declaraciones a las cámaras de América Deportes.

“A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar uno hace de todo”, sostuvo el zaguero antes de partir a Argentina para sumarse a los entrenamientos de Boca Juniors.

El arquero de los ‘Socceroos’ no solo se robó la atención por esa polémica acción, pues también protagonizó peculiares movimientos antes de los disparos de los jugadores peruanos. Incluso, el portero atajó el remate de Alex Valera.

El defensor de la selección peruana se refirió al momento en el que Andrew Redmayne arroja los apuntes de Pedro Gallese. (Video: América Deportes).

Redmayne reconoció haber tirado los apuntes de Gallese: “Fue como un momento de matar o morir”

El portero aceptó que arrojó la botella y los apuntes de Pedro Gallese durante los penales. “Sí, eso sucedió”, reconoció Andrew Redmayne ante la prensa australiana.

“Hablamos al respecto, si tuviéramos notas en nuestra botella de agua, si alguien viera eso, lo tiraría muy lejos. Sé cuánto significa para los chicos y fue como un momento de matar o morir, así que aproveché mi momento”, añadió el guardameta quien fue recibido como un héroe en su regreso al país.

[#EXCLUSIVO⚠️] La cámara de Movistar Deportes captó el preciso momento en que el arquero de Australia Andew Redmayne jugó sucio contra Pedro Gallese y la Selección Peruana.🇦🇺🇵🇪



Más imágenes a RAS DE CANCHA hoy desde las 9:00 p.m. en #ZonaMixta (003 y 703 en HD). pic.twitter.com/gLCvar6Yix — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 15, 2022