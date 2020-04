Pese a que el tiempo ha pasado, Carlos Zambrano aún tiene la llegada de no haber estado en el Mundial de Rusia 2018. El zaguero central de Boca Juniors se refirió sobre el tema e indicó que él merecía estar ahí, al igual que Claudio Pizarro.

“Si yo me pongo a pensar y soy autocrítico conmigo mismo, yo también merezco ir a un Mundial porque he dado el 100% por mi país, las veces que me he lesionado fuerte ha sido por la Selección”, sostuvo el ‘Kaiser’ en una entrevista con ‘7novenos’.

“A nivel Europa la carrera de Pizarro es exitosa. A nivel selección ha sido muy criticado. Hemos sido muy duros con él. Hubiera sido lindo que estuviera en el mundial. Ojala haya un partido para despedirlo. Le merecemos mucho respeto”, continuó.

Posteriormente el jugador recordó la final de la Copa América 2019 ante Brasil. “Si pudiera me gustaría volver a jugar la final de la Copa América y ganarla. Siento que pudimos haberla ganado, perdimos por errores nuestros. Esa final es lo más lindo que me ha tocado vivir”, señaló al respecto.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER...

Claudio Pizarro eligió a Russel Wilson sobre Tom Brady como el mejor de la NFL

Claudio Pizarro eligió a Russel Wilson sobre Tom Brady como el mejor de la NFL