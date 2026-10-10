Menezes lo había explicado después del empate 1-1 ante México, el último martes 29 de septiembre. “Después del partido con Estados Unidos encontré que tenemos nuevos jugadores, pero falta trabajo, de continuidad, de repetición, de entrenamiento”, señaló. Hablaba de Piero Magallanes, Oslimg Mora y Marco Huamán. Tres futbolistas de la Liga 1 que, por distintas razones, recibieron una oportunidad en un nivel superior. Los tres sumaron 594 minutos durante la gira. Y los tres se van de Norteamérica sin registrar un remate a portería. Es un dato duro, aunque insuficiente para sentenciar sus posibilidades en la selección.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘁𝗼𝗱𝗼, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 🇵🇪🔥 #LaBicolor ❤️ #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/uWDWaaJuxr — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 7, 2026

Magallanes fue quien más participó. Jugó los cuatro partidos y fue titular en tres, acumulando 239 minutos. Su debut ante Estados Unidos fue probablemente su mejor carta de presentación: mostró personalidad, movilidad y capacidad para asociarse. Sin embargo, su rendimiento se fue diluyendo conforme avanzaron los partidos. Como volante por derecha, apenas registró dos pases clave y un remate, justamente ante Colombia, según SofaScore. No consiguió transformar esa primera impresión en una producción sostenida. Y ahí aparece uno de los desafíos que tendrá si vuelve a ser convocado: sostener durante 90 minutos aquello que por momentos mostró en su estreno.

Huamán tuvo un recorrido distinto. Jugó los cuatro encuentros y acumuló 206 minutos, siendo titular en dos. Frente a Colombia, ante la ausencia de Oliver Sonne, disputó todo el partido. Su aporte estuvo mucho más relacionado con la seguridad defensiva que con su habitual vocación para proyectarse en Alianza Lima. SofaScore le contabilizó diez contribuciones defensivas durante la gira y dos intercepciones. Pasó poco al ataque y terminó jugando más contenido de lo que suele hacerlo en su club. No necesariamente es una mala noticia: para un lateral que recién empieza a ser considerado en este nivel, también era importante comprobar si podía responder ante rivales de mayor exigencia.

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Mora, en cambio, fue el que menos oportunidades tuvo. Sumó 149 minutos en tres partidos y fue titular en dos. Menezes lo utilizó como volante interior, una posición que viene consolidando esta temporada en Sport Boys. La idea tenía lógica: encontrarle otra función dentro de un mediocampo que necesita variantes. El problema fue que no consiguió pesar demasiado en el juego. Según SofaScore, recuperó apenas tres balones, completó cinco pases en campo rival —con 80% de precisión— y perdió seis veces la posesión. Ante Colombia no tuvo minutos. Su evaluación, por eso, quedó inevitablemente más corta que la de sus compañeros.

Los números no son alentadores. Pero tampoco deberían convertirse en una sentencia. Estos tres jugadores llegaron a una selección que hoy tiene dificultades colectivas para generar ocasiones y sostener el juego. Ninguno recibió un contexto especialmente favorable. En cuatro partidos, Perú marcó solo dos goles y terminó una vez más sin encontrar soluciones ofensivas. Pedirle a tres futbolistas que recién conocen este nivel que cambien esa realidad sería, además de injusto, simplificar demasiado el análisis.

La verdadera conclusión de la gira está en otra parte. Menezes ya tiene una pequeña lista de nombres que quiere seguir observando. Magallanes, Mora y Huamán no terminaron de convencer ni produjeron números que obliguen a considerarlos titulares, pero sí consiguieron algo que muchos otros no: entrar en el radar. Ahora viene la parte más difícil. La continuidad, la repetición y el entrenamiento de los que hablaba el técnico brasileño. Porque si estos 594 minutos sirvieron para descubrir algo, no fue una solución inmediata para la selección, sino tres posibilidades que todavía necesitan mucho más tiempo para demostrar que pueden convertirse en certezas.

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