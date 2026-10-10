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Resumen

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La selección peruana cayó 2-0 ante Colombia en el cuarto amistoso de la gira por Norteamérica. (Foto: AFP)
La selección peruana cayó 2-0 ante Colombia en el cuarto amistoso de la gira por Norteamérica. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

Hay derrotas que dejan poco y otras que, al menos, permiten hacer preguntas. La caída 2-0 ante Colombia en Miami cerró una gira que volvió a desnudar las limitaciones de la selección peruana de Mano Menezes: tres derrotas, un empate, ocho goles recibidos y apenas dos anotados. En sus últimos 15 partidos, la Bicolor solo ganó uno. Y en los ocho encuentros de la era del técnico brasileño, el balance es todavía más contundente: cinco derrotas, dos empates y una victoria. Pero en medio de ese escenario hay algo que el comando técnico buscaba encontrar: futbolistas nuevos para mirar hacia adelante.

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