Es el inicio, sí; pero los síntomas saltan a la vista. Y la posición en la tabla nos trae malos recuerdos: vamos novenos gracias al punto conseguido en Asunción por las atajadas salvadoras de Pedro Gallese. Solo superamos al Bolivia de Gustavo Costas que tiene detrás suyo el problema de la paralización de su campeonato local por temas relacionados con corrupción. Acá, la Liga 1 tiene a sus tres equipos grandes peleando el Torneo Clausura. Con Juan Máximo en el banco, estamos viviendo lo que pensábamos que habíamos olvidado.

De hecho, hasta Bolivia sabe lo que es festejar un gol en las Eliminatorias. De hecho, dos: le anotó a Brasil en Brasil y a Ecuador en casa. En ambos perdió, claro está. Paraguay es la otra selección que no ha celebrado hasta ahora, pero tiene dos disparos al arco; es decir, algún mérito hizo. Perú no ha rematado dentro de los tres palos de un portero rival en 270 minutos. Lo más cerca que estuvo fue el sorpresivo remate de Paolo Guerrero en Asunción que se estrelló en el travesaño.

Selecciones con más

remates al arco Remates

3 PJ Goles Brasil 19 7 Uruguay 16 6 Argentina 15 5 Chile 14 3 Paraguay 12 0 Ecuador 10 4 Colombia 9 3 Venezuela 8 2 Bolivia 8 2 Perú 0 0

La gravedad del asunto empeora si se amplía un poco el panorama y se ve los números registrado en la era Reynoso hasta el momento. Se han jugado once partidos, entre amistosos y oficiales, y el registro dicta que en seis de ellos no se remató al arco: en las caídas ante México (1-0), Alemania (2-0), Brasil (1-0) y Chile (2-0), y en los empates sin goles frente a Marruecos y Paraguay. Tampoco es un problema suscitado por la ausencia de Gianluca Lapadula. De hecho, el ‘Bambino’ estuvo presente ante México, Marruecos y Alemania. Además, se usó a todos los delanteros disponibles: Ruidíaz, Percy Liza y Alex Valera tuvieron minutos.

Jugar bien no solo es lo que hacía Perú en la era Gareca. Jugar bien es poner en práctica un plan, sea ofensivo o defensivo. Pero para ganar hay que meter el balón en el arco rival y si no atacas, es imposible hacerlo. Sea defensivo o no, la búsqueda del gol es importante y es algo que no está teniendo la Bicolor.

“Nosotros por la calidad de los jugadores tenemos posibilidad de llevar el peso del partido” , señaló el entrenador luego de hacer un mea culpa por el resultado obtenido en Santiago. La generación que nos llevó a un Mundial y ponernos casi siempre en el podio de la Copa América demostró que puede competirle de tú a tú a cualquier rival, pero en este último tiempo parece que se olvidaron eso.

Así va la era Reynoso Resultado Torneo Autor de los goles vs. México 1-0 / derrota Amistoso - vs. El Salvador 4-1 / victoria Amistoso Lapadula

Reyna

Cueva vs. Paraguay 1-0 / victoria Amistoso Valera vs. Bolivia 1-0 / victoria Amistoso Iberico vs. Alemania 2-0 / derrota Amistoso - vs. Marruecos 0-0 Amistoso - vs. Corea 1-0 / victoria Amistoso Reyna vs. Japón 4-1 / derrota Amistoso C. Gonzales vs. Paraguay 0-0 Eliminatorias - vs. Brasil 1-0 / derrota Eliminatorias - vs. Chile 2-0 / derrota Eliminatorias -

Ante Argentina urgen cambios

Este martes, la Bicolor recibirá en el estadio Nacional a la Argentina de Messi. El campeón del mundo, el líder de las Eliminatorias, el seleccionado que en los cinco años que lleva al mando de Scaloni solo perdió un partido oficial. Y el partido será bisagra, para bien o para mal. Perú necesita sumar, pero el panorama parece muy complicado.

Para sumar de a tres necesitas meter gol y para hacer eso es necesario rematar a portería, algo que el combinado nacional no ha hecho en sus primeros tres partidos. Por bajo rendimiento individual y mala toma de decisiones en ataque (ante Chile, por ejemplo, se desperdició un córner por no tirar el centro), pero también por planteamiento y planificación.

Las alineaciones conservadoras de Reynoso en los tres partidos por Eliminatorias.

En los últimos dos partidos, Reynoso se preocupó más en no recibir goles que en buscar el arco rival. Frente a Brasil puso a Corzo y Polo por derecha, y a Trauco y López por izquierda. Dos laterales junto a volantes-extremos que tienen más vocación defensiva que ofensiva. Ante Chile fue similar: Corzo-Advíncula por derecha y Trauco-Polo por izquierda. En el segundo tiempo ingresó López por Polo. Perú ingresó al campo sintiéndose inferior al rival y las consecuencias fueron dos derrotas consecutivas.

El martes ante Argentina, la selección necesita arriesgar más. Barajar los cambios es un ejercicio en vano. Será el técnico quien decidirá por el once que busque el primer triunfo en las Eliminatorias. Tiene capacidad para hacerlo, falta saber si hay poder de decisión para asumir el riesgo.