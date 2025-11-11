“Los recambios deben estar acompañados por gente con experiencia y calidad”: César Cueto, la advertencia de un mundialista a Manuel Barreto

Pero también, con ese rostro de años, le preocupa la selección.

-Una pelota así de liviana significa la revolución permanente del fútbol...

Sí, claro. Pero la pelota siempre será una sola. Han pasado muchos años, pero cada cambio ha sido para bien. Los que pagan pato son los arqueros.

-¿Qué significa jugar un Mundial, antes y hoy, los tiempos de las redes sociales?

Es lo máximo, señor. No se pueden explicar esas ganas. Todos los jugadores deben tener ya las ansias de jugar el Mundial.

-El pasado 28 de octubre se cumplió 50 años del título de la Copa América disputada en 1975 y en El Comercio sacamos un documental. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le mencionan ese título?

Usted me hace acordar… Son momentos importantes. Formar parte de ese equipo fue un orgullo. Llegué a jugar un partido, pero estar allí ya era un logro histórico para el país.

-¿Cómo analiza el presente de la selección, del fútbol peruano en general?

Lo único que puedo pedir es que cada futbolista recuerde que es un orgullo jugar por la selección.

-¿A qué se refiere? ¿Qué sentía usted cuando era seleccionado?

Eso, orgullo. Claro que sí. Cuando veo, por ejemplo, los nuevos modelos de camiseta me transporta a esos años en los que defendí al Perú. Para cada jugador es un orgullo. Lo importante es recordarlo con cariño.

En el mundial Argentina 1978, César Cueto anotó un gol en el triunfo por 3-1 ante la selección de Escocia. En la fase de grupos fue tan bueno el desempeño de Cueto, Cubillas y Velásquez, que la crítica deportiva internacional escogió al mediocampo de Perú como el mejor de la primera fase del Mundial. Cueto también integró la selección que nos clasificó y jugó el Mundial España 1982. (Foto: GEC Archivo Histórico)

-¿Este es el momento del recambio generacional?

Eso se dará, es así siempre.

-¿Cómo prescindir de jugadores como Paolo Guerrero, Edison Flores o Renato Tapia, mirando lo que viene?

Los recambios se dan, pero siempre deben estar acompañados por gente con experiencia y calidad. Es la única forma de que los chicos crezcan”.

Aquella noche en Surco, el balón volvió a los pies del poeta. Los años podrán avanzar, pero su zurda —y su palabra— siguen teniendo la misma elegancia de siempre.

