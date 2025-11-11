Escucha la noticia
"Los recambios deben estar acompañados por gente con experiencia y calidad": César Cueto, la advertencia de un mundialista a Manuel Barreto
Le lanzaron desde cinco metros la pelota oficial con la que se jugará el mundial, que pesa menos que un mango, y él, quizá el futbolista peruano que más sabe de sus secretos, la amortiguó con esa almohada que tiene por empeine zurdo. Se trata de César Cueto Villa. Otros se luxaron el pie o la mandaron al estanque de El Parque de la Amistad, en Surco, testigo de un reencuentro lleno de nostalgia y talento. Allí, entre recuerdos y sonrisas, César Cueto, el eterno Poeta de la zurda, volvió a acariciar un balón, esta vez la adidas Trionda, la pelota oficial de la Copa del Mundo 2026. A sus 73 años, el ídolo de Alianza Lima y la selección peruana demostró que su trato a la pelota se mantiene impecable.