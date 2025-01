Dice, por ejemplo, que entre mayo y julio del 2024 evaluaron a más de 700 chicos en el Perú. Que se ha hecho un seguimiento de más de 200 niños categoría 2011 en Europa. Que el papá de uno de ellos -revela, con fastidio- quiso cobrar 15 mil dólares por traerlo. Que Áncash (72) y Apurímac (74) son dos de las regiones con más elementos observados. Y que de eso universo enorme, donde padres, madres, tíos y tías, depositan los pesados sueños de salir adelante en los pies de sus hijos, “ya hay 7 u 8″ chicos reclutados por Alianza, desde 2023. Es, digamos, la última estación donde terminarán de formarse.

-¿Y si no van a ningún club Chemo?, le pregunto. ¿A dónde irán?

Pues para que no se pierdan -responde, es un miércoles de julio por la tarde- la única solución es la Casa Hogar de la FPF, que se construirá en Videna pronto. Allí incluso podríamos armar una selección que compita en torneos de menores aquí. Los educamos, los alimentamos, los seguimos. El gran proyecto es ese.

Bueno, ese gran proyecto acaba de perder, oficialmente, a su cabeza deportiva. “Es verdad, Miguel. No sigo después del Sudamericano” , dice Chemo del Solar al otro lado del teléfono. Como suele ocurrir en el Perú, donde los puentes de concreto sencillamente se desploman, este proyecto muere antes de nacer.

*

Digámoslo así, pero en realidad es un misterio. La información que maneja DT es que el Proyecto Bicolor seguirá, con otra persona - ver informe especial de José Antonio Bragayrac aquí -, pero es sin duda otro golpe más a la gestión Lozano, que se quedó primero sin tres directores -Dupuy, Mandriotti y Bao-, luego despidió vía carta a Juan Carlos Oblitas y ahora ha recibido la carta de renuncia de Del Solar. También a Paolo Guerrero, que no va más con la selección y cierra una era. Puros síntomas. Lo único que no perdió Agustín Lozano fue su libertad.

En breve comunicación con DT, Chemo explicó que era “muy difícil” continuar con el trabajo, dada la inestabilidad política de Videna -por los problemas judiciales de Lozano- y, la soledad con que la Dirección Nacional de Fútbol camina hoy en las oficinas, tras la salida del Ciego. “Es verdad, yo hablé con Juan Carlos y fue él quien me pidió que me quedara hasta el Sudamericano, no podía dejar a los chicos, no era ético. Ojalá el proyecto siga, eso sí, me parece que era el camino”, dice el todavía jefe de la Unidad Técnica de Menores, hasta dentro de unas semanas.

“Chemo sabe que hay algo más importante aún que debe cuidar: su prestigio. Va a ser muy cuidadoso con ello”, me dijo hace unos días Oblitas, todavía pasmado por las maneras con que fue despedido de la FPF. La última gestión del Ciego en Videna fue esa, y que lo discutan oblititas y antioblitistas. Pero es verdad.

*

¿Qué viene ahora para Chemo? Ya tiene una nueva oferta para encargarse del fútbol en César Vallejo, donde estuvo hasta hace unos años. Pero ya habrá tiempo para eso, trabajo no le va a faltar. Luego, tratar de hacer una campaña decente con la Sub 20, que debutará el 23 de enero ante Paraguay por el Grupo A.

Sí, el Sudamericano que iba a jugarse aquí en Perú. Luego enfrentará a Venezuela (25), a Chile (27) y finalmente a Uruguay (29). ¿Nombres para seguir? Hay, sin duda: los defensas Julinho Astudillo y Mateo Arakaki; los volantes Álvaro Rojas, Ian Wisdom y Bassco Soyer; los delanteros Maxloren Castro y Mateo Rodríguez, por ejemplo. El único nombre no estará más es el de Chemo.

