Los números no mienten. En dos años de este plan se ha logrado evaluar a 1.903 menores de las 25 regiones del país. De esas visorias y luego de casi cinco meses de competencias y entrenamientos, 37 chicos han alcanzado el objetivo de ser captados por alguno de los clubes que mejor trabajan a nivel de menores. El Proyecto Bicolor, que se extiende inicialmente hasta el 2026, va a mitad de camino y Chemo conversó con Deporte Total para dar cuentas del camino recorrido desde el año pasado.

— ¿Cuáles son los pilares de este proyecto?

El objetivo final es ampliar el universo de jugadores convocables a las selecciones de menores. Y si tú amplías el universo en menores, probablemente en los próximos años aparezcan chicos que puedan llegar también a la selección mayor. Y para eso, no solamente nos hemos centrado en chicos de Lima, hemos ido a buscar menores a 25 regiones. No solamente eso, también estamos buscando a chicos de descendencia peruana en el extranjero. En la selección del Sudamericano Sub 15, hay cuatro chicos que han salido de las regiones, si no hubiéramos ido a buscarlos, no estarían acá. También hay dos del extranjero, iban a ser tres, pero uno se lesionó, era Franco Matteo Giambavicchio de la Juventus.

‘Chemo’ del Solar recorrió las 25 regiones en busca de talentos de las categorías 2009, 2010 y 2011 (Foto: FPF) / marcel.sandoval

— La tarea de recorrer las 25 regiones del Perú no es sencilla...

¿Pero por qué así? porque lamentablemente no se pueden hacer campeonatos nacionales en todas las categorías de menores, ¡imagínate la plata que costaría eso!, entonces estoy yendo yo a las regiones a buscar a los mejores talentos de cada sitio, esto no se hace en un mes, este proceso dura entre 4 y 5 meses, y con la ayuda de los equipos, los incorporamos al sistema de campeonato de Lima, ¿Por qué Lima?, porque es mejor que las provincias, los tenemos cerca y podemos mejorar la metodología de trabajo que tienen. El chico para desarrollarse necesita un entrenamiento adecuado y una competencia buena, un chico puede tener mucho talento, pero si no entrena bien y no compite, se termina perdiendo, por eso es que yo me ido a buscar chicos de 12 o 13 años, porque los chicos de 16 o 17 años ya son chicos que no han entrenado como deberían, si yo consigo a 200 de esos, con suerte, uno llega (a Primera), entonces para mí es perder el tiempo ya.

Total de menores evaluados

Año Menores 2023 1.124 2024 779 Total 1.903

— ¿Qué dificultades encontró en sus viajes?

Muchísimas, como pocos campos de entrenamientos, poca infraestructura, materiales escasos, pero estamos avanzando. Hay más dificultades, como que los chicos están costumbrados a entrenar tres veces por semana nada más, el chico tiene que entrenar todos los días porque sino no llega.

— ¿Cuál es el siguiente paso?

Este año he buscado chicos nacidos en 2010 y 2011 para traerlos a Lima, este plan es muy ambicioso, y para terminar de armar este rompecabeza, lo que yo quiero es en el 2026 tener la Casa Hogar de la Federación, una casa enfocada solamente en los chicos de las regiones, traer más chicos ; que no solamente dependa de los clubes para que los chicos se queden y compitan al más alto nivel, porque yo he invitado todos los clubes de Liga 1 y Liga 2, no todos están conmigo en este proceso, hay hasta 7 u 8 clubes que sí se han involucrado. Yo quiero tener la Casa Hogar de la Federación, esa será mi lucha en el 2025, con esto los chicos que no son elegidos por los clubes, se quedarán conmigo. Esa va a ser mi lucha, y en el 2026 ver a un equipo de las regiones compitiendo con los de Lima.

— Entre 2019 y 2024, los Sub 20 que han debutado en la Liga 1 se han reducido en 65%... ¿Qué ha hecho la FPF para que esto no sea un esfuerzo aislado?

Hay dos factores fundamentales ahí, primero la pandemia, que paró en seco la competencias de menores, y el otro factor es la bolsa de minutos, ¿por qué?, tú dices que en el 2019 debutaron 65% más, ¿pero cuántos debutaron por compromiso?, ¿al final tenían el nivel para jugar en primera división? Es que muchos clubes clubes no se preocupan de la formación y como les clavaban la bolsa de minutos, terminaban haciendo debutar a chicos que no estaban preparados para jugar ni en la reserva.

— Ahora, sin bolsa, es peor...

Habría que encontrar un punto medio, porque tampoco de nada sirve hacer debutar a un chico por la bolsa de minutos y luego lo mandan a su casa. Acá lo que tenemos que mejorar es la formación de los clubes en el tema de menores, que se involucren más en eso. Como te repito, yo he invitado a todos los clubes a participar en este proyecto, pero yo no puedo imponer cosas a los clubes.





Del Solar asumió la jefatura de la Unidad Técnica de Menores en el 2023.

— ¿Se puede decir que los clubes se han comprado el pleito?

No todos, que se han subido al lado al lado que estamos cabalgando, no todos, hay algunos que sí.

— ¿Más que invitarlos, tendrían que ser obligados por la FPF?

Sí, claro, por supuesto. Ahí es la Federación, es algo que ya escapa de mí. Hay un tema de Licencias por ejemplo, que son los que ponen las reglas del juego, y tendrían que estar encima de los clubes para obligarlos a algunas cosas dentro del tema de menores, pero yo no soy la persona encargada, sé que la FPF está trabajando en ese aspecto. Ya estamos casi a fin de año y tendrá que venir el nuevo reglamento de competiciones para Liga 1, Liga 2 y la Liga 3 y eso va ir, probablemente, de la mano con las nuevas reglas.

— ¿Cómo es el seguimiento del menor que llega a un club?

Nosotros entrenábamos con los chicos de la selección, pero también con los que venían de provincias. ¿Qué ha pasado? que la Videna la han tirado abajo y ya no disponemos del recurso para entrenar con ese grupo, ahora entrenamos solo con la selección, pero hemos convocados más chicos de regiones para que no se me pierdan. Son chicos que tienen igual o más talento que los que juegan en Alianza o la ‘U’, lo que pasa es que no entrenan bien y no compiten al alto nivel.

— Otro factor clave son los profesionales en regiones...

Yo cuando he llegado a la FPF me encontré con que había un entrenador y un administrador en cada región, fue el primer año, yo cité a los entrenadores de cada región y a los administradores y los traje a Lima, estuvieron una semana conmigo, les expliqué la metodología, los involucré con los preparadores físicos, con nosotros, le dimos charlas, un poquito hablando de entrenamiento en general, luego partieron a sur regiones, yo estoy en contacto con ellos por supuesto, ellos se encargan de reclutar a los mejores chicos de cada región, para este año hemos incorporado un preparador físico en cada región, el año pasado no lo teníamos, ¿para qué? porque hay mucha carencia en los trabajos de fuerza, en los trabajos aeróbicos, entonces nuestros preparadores físicos hablan con cada preparador físico de cada región, les dejan los trabajos a ellos para que ellos los desarrollen. Estamos en esa lucha y también para que me ayude en todo este proyecto, esta llegando a Lima en los próximos meses, un entrenador de un programa de la FIFA llamado Talent Coach, es portugués, él viene para apoyarme con el desarrollo de las regiones, a partir de enero comienza a trabajar de manera continua.

—Cuándo se verán los primeros resultados...

Yo espero que el próximo año, sobre todo con la Sub 15 que compite en noviembre (2025), ahí vamos a ver las primeras apariciones que hemos captado de regiones y los chicos que somos capaces de captar del extranjero también.

— ¿Un jugador debería llegar a Primera a los 17 años?

Para que tú seas bueno de verdad, a los 18 años como mucho ya tienes que estar en Primera, te lo digo pensando en llegar al más alto nivel y tener la posibilidad de jugar en el extranjero.

— El futbolista peruano debuta tarde y se jubila pronto... ¿Se puede cambiar esto?

Esperemos que sí, todo va de la mano, si yo consigo mejores jugadores y las selecciones peruanas son más competitivas, los clubes los van a hacer debutar más jóvenes porque son buenos, y si debutan más jóvenes y destacan, van a terminar en la selección más pronto.

—¿Hay un perfil de jugador en tu búsqueda?

No, yo para captar a un chico me baso en algunos parámetros, el primero es la relación del chico con la pelota, ahora si un chico no tiene buena relación con la pelota, no lo descarto, a lo mejor tiene otra cosa como el aspecto físico, si el chico tiene carácter competitivo pero no es muy bueno con la pelota, a los 12 años es válido, no lo puedo descartar tampoco. Otro aspecto fundamental es la toma de decisiones, ver qué hace con la pelota.

—¿Cuál es tu propósito?

Yo estoy en esta lucha, hermano, a mí me han traído acá para tratar de mejorar nuestro futbol, mi lucha es mejorar el fútbol peruano, estoy poniendo toda mi energía en esto, con el apoyo total de nuestra Federación, yo espero que en no mucho tiempo esto mejore, hay clubes que se han alineado y me están ayudando y hay otros que no me han hecho caso. Pero mi propósito es que en un futuro cercano podamos ver a selecciones peruanas más competitivas.