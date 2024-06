Nadie niega el talento que tiene Cueva con la pelota en los pies y esa capacidad para inventar el pase menos pensado en cuestión de segundos; pero también despierta curiosidad su estado físico, teniendo en cuenta el tiempo que lleva sin competir y la lesión a los ligamentos cruzados que le complicó la vida en los últimos meses. En ese sentido, El Comercio conversó con un médico y un fisioterapeuta para aproximarse a la versión más cercana del ‘Aladino’ que veremos en la Copa América 2024 defendiendo a la Bicolor. Si bien el diagnóstico oficial lo tiene el departamento de medicina del combinado nacional, que dicho sea de paso no se ha manifestado al respecto, los puntos de vista de los especialistas esclarecen el panorama en todo al jugador.

Los números de Christian Cueva con la selección peruana:

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Eliminatorias 38 9 7 2845′ Amistosos 34 5 4 2272′ Copa América 23 2 4 1820′ Mundial 3 - 1 262′

Christian Cueva: ¿cómo llega físicamente a la Copa América?

Julio Grados, médico traumatólogo y ortopedista , aseguró que todos los futbolistas profesionales deben tener una pretemporada para volver a la actividad competitiva. Lo recomendable es de dos a tres semanas y hacer estudios clínicos y físicos. “Si no lo han llevado aeróbicamente, no estará a la par del resto del equipo. Ahora, los preparadores físicos tienen métodos para equiparar esa capacidad aérobica. Ahora, desde el punto de vista técnico, de rapidez, de la parte futbolística, eso lo saben más los entrenadores: es muy diferente entrenar, hacer fútbol reducido o partidos de práctica, que competir. La competencia hace que el futbolista esté en timming. Dudo mucho que un jugador que no ha competido ni tenga club pueda hacerlo”, explica el especialista.

En el caso de Cueva, cuya lesión a los ligamentos son la principal razón de sus ocho meses de inactividad competitiva, ha venido realizando una serie de tratamientos que le permitieron ser considerado por Jorge Fossati para la Copa América 2024. Quizá no al 100%, pero en el comando técnico son conscientes de la situación del jugador y lo que puede dar en el campo. “No es muy ético hablar de una lesión si uno no ha visto el paciente o al jugador y no tiene un diagnóstico preciso”, sostiene Grados, quien cuestiona la poca comunicación de parte del área médica de la selección peruana para informar el estado físico de sus jugadores. “Siempre es bueno que la parte médica de un equipo o una selección hable. ¿Por qué ocultar? Para que esté todo claro, hay que ser justos”, agrega.

Por otro lado, Juan Carlos Astupiña, fisioterapeuta deportivo con pasado varios clubes de Primera División , afirmó que Cueva no llegará en su plenitud física y es difícil que pueda jugar medio tiempo. “Del 1 al 10 físicamente, debería estar en un 6 o 7, porque el tema es el muscular. Y para eso hay exámenes funcionales y saber cómo está. Si en lo muscular está bien, él puede rendir unos 30 o 40 minutos. Siempre se dice que una lesión como la de él u otra similar de la misma magnitud va de menos a más. O lo ingresa el técnico los primeros minutos o en los últimos minutos, dependiendo de la necesidad del equipo”, apunta.

Christian Cueva: ¿a qué se expone y qué esperar de él?

Con un Sergio Peña cuestionado y un Piero Quispe que todavía no logra trascender, las miradas están puestas en Christian Cueva, quien fue la apuesta de Jorge Fossati para la Copa América 2024 a pesar de su inactividad. La Bicolor necesita mejorar en lo colectivo y el técnico se la jugó por él, porque considera que puede sumarle al equipo; no obstante, existe un riesgo que el comando técnico está dispuesto a correr: una posible recaída en la lesión del jugador. “Él tiene un problema de ligamento cruzado. De diez especialistas, uno le dice que no tiene que operarse. Es un procedimiento bajo su responsabilidad poder regenerar un tejido, ligamento que capaz parcialmente se ha dañado. El resto es estructural; es decir, hacer un buen fortalecimiento, que tenga buen rango articular cadera, de rodilla, de tobillo”, menciona Astupiña.

Por su parte, el doctor Grados advierte que el riesgo para el jugador es que la fibra muscular no esté preparada. “Es un tema que se debe prever. Yo confío en que, si se le da pase a un jugador que no ha competido y actúe unos minutos o parte del partido, se ha superado eso. Sin embargo, definitivamente, la fibra muscular no es está en la mejor condición para competir, sobre todo en las fibras rápidas (dribbling, regateo, movimiento explosivo) más que en las fibras lentas (movimiento aeróbico en entrenamiento)”, detalla.

No obstante, existen casos excepcionales como el de Alberto Rodríguez , mundialista con la selección peruana en Rusia 2018, quien estaba preparado para jugar a pesar de tener un tiempo de inactividad producto de una lesión. “Se lesionaba, entrenaba, no hacía fútbol y estaba preparado para hacer un partido oficial. Era uno de los pocos que no necesitaba eso por su condición atlética, tipo de fibra. Era el que apenas estaba sano, la parte locomotora estaba para competir, no requería un entrenamiento de adaptación como la mayoría de jugadores”, revela Grados, quien hace hincapié en que esa situación no es la ideal, ya que todos los jugadores necesitan un reentreno antes de volver a competir.

Y para proteger al jugador con la finalidad de que pueda recuperarse de acuerdo a la planificación, es importante el trabajo del comando técnico. “Paolo (Guerrero), cuando se opera la primera vez, cómo le costaba llegar. Demoró dos años. Él venía de una lesión, la mayoría de jugadores son así. Es arte del comando técnico protegerlo. Si le dan pase (a Cueva), es porque está apto. No estoy hablando de lesiones, de que se opere o no. Eso no me corresponde”, puntualiza Grados.

Finalmente, Astupiña comenta que, cuando un futbolista como Cueva atraviesa esta clase de lesiones y pasar un tiempo de inactividad, siempre hay un temor a lo que pueda exponerse en la cancha. “Por más que uno tenga una fuerza sicológica, trabaje con el coach y tenga el equipamiento multidisciplinario, siempre hay un porcentaje en el tema de la duda, del miedo y el temor. Uno puede cumplir con todo el plan de tratamiento que debe llevar, pero a la hora de la hora en todo rubro siempre va estar el temor del primer choque”.