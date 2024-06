“Es duro después de tanto tiempo volver al campo a jugar una competencia de tan alto nivel como lo es la Copa América, pero me voy tranquilo y contento por el respaldo que tuve de mis compañeros, del ‘profe’ (Fossati) y de todo el comando técnico” , señaló tras su regreso. “Me preparé para mejorar, independientemente de lo que suceda acá, con todas las cosas que pasaron durante el viaje. Antes de llegar acá a Estados Unidos, sucedió lo de mi abuelo y fue duro para mí, pero yo sé que está feliz desde arriba esperando mi regreso al fútbol de una mejor forma y sé que lo voy a hacer”, añadió. El camino de Christian aún no ha llegado a su meta final.

El contexto en el que se dio no fue el esperado. No fue el retorno soñado. Entró al campo de juego con Canadá ganando 1-0 y con un hombre de más tras la expulsión de Miguel Araujo. Fue, también, un manotazo de ahogado de un Jorge Fossati que también buscó soluciones en Paolo Guerrero y André Carrillo, los pilares del camino a Rusia que hoy, por un tema natural de edad, no pasan por su mejor momento.

Aunque Christian pudo cambiar la historia del partido. Pudo ser el héroe que tantas otras veces fue vistiendo la camiseta blanquirroja. A los minutos de haber ingresado recibió un pase de Paolo en el área y sacó un remate de volea que el portero Maxime Crépeau atajó de gran manera. Su presencia, en pocos minutos, dio ese peso ofensivo que tanto nos hacía falta.

Aunque el final no fue feliz. Perú perdió 1-0 ante Canadá y complicó sus chances en la Copa América 2024. Ahora deberá vencer al campeón Argentina este sábado y sin Cueva desde el inicio: como ya informamos en este Diario, el futbolista no está para disputar más de 30 minutos. Eso sí, que esté de regreso, luego de superar una rotura del ligamento cruzado posterior, es para aplaudir. Fueron ocho meses de dolor, paciencia y sacrificio. Aquí la historia detrás.

La recuperación de Christian Cueva

Todo empezó el 26 de marzo de 2023. El inclemente sol de Piura recibe en el estadio Municipal de Bernal al plantel aliancista, en el que está Christian Cueva, para afrontar su partido ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1. No pasaron ni 20 minutos de iniciado el partido cuando el volante cayó sobre el césped aquejando un dolor intenso en la rodilla derecha tras un choque con un rival. Quiso recuperarse, pero no pudo. Tuvo que ver el triunfo íntimo por 2-1 desde el banco de suplentes con su rodilla cubierta con hielo. Al día siguiente serían los exámenes, aunque ya se imaginaban lo peor.

Christian se hizo los exámenes correspondientes y los resultados se mantuvieron en secreto. ¿Solo fue un golpe o es una lesión? ¿Y sí es lesión, será leve o grave? Las preguntas se quedaban en el aire, mientras el futbolista continuaba jugando. Una semana después fue titular en el debut de Alianza en la Libertadores de aquel año. Así pasaron los meses: él en el campo sin mostrar su mejor versión, o alguna decente, y todos preguntándose por qué.

La bomba en Matute explotó en octubre pasado, medio año después de que se produjera su lesión y a un mes de que renovara su contrato. Ya el país entero sabía que Christian había sufrido la rotura del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, una de las peores lesiones en el fútbol. El Comercio informó desde todos los ángulos: en Alianza y en la Federación Peruana de Fútbol sabían lo que pasaba el jugador. De hecho, esa fue una de las razones por las que el entonces técnico de la selección, Juan Reynoso, dejó de convocarlo.

Christian Cueva en la selección peruana Máximo asistidor histórico en Eliminatorias (6) Futbolista en actividad con más asistencias (14) Más goles y asistencias en Eliminatorias 2018 (4G 4A) Más goles y asistencias en Eliminatorias 2022 (5G 2A)

vía: Son Datos no Opiniones

Su último partido se dio el 21 de octubre, en el 0-0 entre Alianza y ADT por el Clausura. Desde ahí, en medio de la polémica, el técnico Mauricio Larriera decidió sacarlo del primer equipo. Los días después fueron un viacrucis: Cueva no pudo hacer nada para evitar que el equipo de sus amores pierda el título nacional ante la ‘U’ y terminó yéndose del club peleado con los dirigentes. Tocó fondo en todo sentido.

Pero Christian ha demostrado que jamás dejará de pelear, así sea a su manera. Viajó a España para evaluarse con Ramón Cugat, médico traumatólogo muy reconocido a nivel mundial. Trató a Xavi Hernández en su momento, ahora lo hace con Erling Haaland. Cueva siempre quiso volver. Y desde la Videna tenía un respaldo que no imaginó: Jorge Fossati se comunicó con él, le recordó lo importante que era para la selección y le pidió que vuelve más fuerte, que las puertas de la Videna estarían abiertas.

Este Diario supo que la intención de Christian y su entorno siempre fue la operación. Era, en teoría, lo más lógico. Pero el doctor Cugat les sugirió un tratamiento novedoso con ‘celulas madres’. Había cierto riesgo, pero si salía bien, era la mejor opción. Tuvieron que confiar en el proceso.

Fossati estuvo al tanto de cada paso del ‘10′. Le ofreció incluso a su cuerpo técnico para que terminara su recuperación y lo arropó como pocos. Para algunos, lo sobreprotegió. Tuvo que olvidar aquella declaración en la que señaló que el que quisiera ser convocado tenía que tener minutos de juego. Cueva era la excepción a la regla.

“Independientemente de lo que pueda suceder, estoy feliz porque me ayudaron en un momento en el que realmente lo necesitaba. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón” , confesó el volante en señal de agradecimiento. “Es un referente para los jóvenes”, lo elogió el entrenador.

Cueva empezó a entrenar en la Videna bajo la mirada de Fossati en abril, un mes antes del anuncio de la convocatoria. Fue de menos a más. De trabajos de fortalecimiento en el gimnasio hasta agarrar el balón y entrenar a la par de sus compañeros que llegaban tras el llamado para los amistosos ante Paraguay y El Salvador en el que estuvo en calidad de “invitado”.

Trabajos a doble turno, de lunes a sábado, y con mediciones y exámenes recurrentes para saber cómo respondía la rodilla. Así estaba el volante en estos últimos meses. Días antes de que el seleccionado nacional viaje para Estados Unidos para la Copa América, Fossati recibió la noticia de que Christian estaba con “alta médica”. Es decir, dependía plenamente del DT si lo hace jugar o no. Y ese fue uno de los motivos por los que decidió incluirlo en la lista final para la Copa.

Christian Cueva cronología de su 'resurrección' 2023: Marzo: Sale lesionado en la victoria 2-1 de Alianza sobre Atlético Grau en el estadio Municipal Bernal de Piura. Se le hacen exámenes para saber el grado del golpe en su rodilla derecha y concluyen que hay rotura del ligamento cruzado anterior. Abril: Tanto el club como el futbolista deciden que lo mejor es que no se opere y haga terapia mientras continúa jugando aunque sin estar al cien por ciento físicamente. Junio: Juan Reynoso lo convoca para la mini gira por Asia en los que la selección peruana disputa amistosos ante Corea del Sur y Japón. Cueva disputa apenas 79 minutos en los dos partidos. Septiembre: Alianza Lima anuncia la renovación del contrato del volante. Octubre: Sale a la luz que el futbolista viene jugando lesionado desde marzo. Y el técnico aliancista Mauricio Larriera decide no contar más con él para los últimos partidos de la temporada. Diciembre: Alianza Lima hace oficial la salida de Christian, mientras el jugador empieza a ver opciones para tratarse de la lesión.

2024 Marzo: Cueva viaja a España para evaluarse con Ramón Cugat, una eminencia de la medicina deportiva. Empieza un tratamiento novedoso para su lesión. Abril: Comienza su última etapa de recuperación en la Videna bajo la mirada de Jorge Fossati Mayo: es convocado para los amistosos de la selección previos a la Copa América. Junio: Vuelve a jugar un partido después de ocho meses: ingresa en la caída de Perú ante Canadá por la Copa América.

El objetivo es claro: las Eliminatorias. El reinicio será en septiembre, en unos tres meses. Pero Fossati necesitaba darle minutos a Christian, sin escuchar las críticas por llevar a un torneo continental a un futbolista sin ritmo futbolístico hacía ocho meses. Si Cueva juega y muestra que está bien físicamente, conseguirá nuevo equipo en el corto plazo. Y si consigue club rápido, es más probable que recupere su mejor versión.

Para Fossati, Cueva es el “futbolista más importante de la selección peruana en los últimos años”. Lo abrazó en su peor momento. Le dio cobijo. Lo sobreprotegió ante la ola de críticas. Su apuesta está en los minutos finales. Ya jugó por la selección. Lo que falta -lo que el técnico sueña- es que vuelva a ser el Cueva de antes.