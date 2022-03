Conforme a los criterios de Saber más

No busquen más: Christian Cueva engloba la rica historia del fútbol peruano. En ese metro 69 de altura está lo nuestro, lo que tanto amamos. Los zapateos al son del huayno en las reuniones familiares, las cumbias en el camerino junto a Gianluca Lapadula y André Carrillo, la rebeldía para pararnos más fuertes cuando nos caemos y la criollada puesta al servicio de un país que hoy, por un momento, está unido. En esa diestra bendita está la belleza de nuestro balompié que tanto admiran afuera. Pase de tres dedos -como el que le dio a Jefferson Farfán en el triunfo ante Nueva Zelanda que nos devolvió a un Mundial después de 36 años- para el gol de Lapadula, su compinche. Una caricia al balón que encaminó la victoria (2-0) ante Paraguay que nos dio un cupo al repechaje mundialista.

Cueva, el futbolista que rescató Gareca de la crítica, es el mejor de la era del ‘Tigre’. No es un elogio desmesurado por su noche mágica. Lo dicen los números. De acuerdo al estadístico Jesús Chirinos (@SonDatosNoOpiniones), ‘ Aladino’ ha participado directamente en 29 goles de la Bicolor con 15 tantos y 14 asistencias. Supera a Paolo Guerrero (18 goles y 7 asistencias), Edison Flores (15, 4), André Carrillo (10, 7), Yoshimar Yotún (5, 9) y Jefferson Farfán (10, 2). Además, está a un tanto de meterse dentro de los diez máximos goleadores históricos de la Blanquirroja.

Top 10 de goleadores histórico PJ GOLES Paolo Guerrero 108 39 Jefferson Farfán 102 27 Teófilo Cubillas 81 26 Lolo Fernández 32 24 Claudio Pizarro 85 20 Nolberto Solano 95 20 Roberto Palacios 128 19 Hugo Sotil 62 18 Oswaldo Ramírez 57 17 Franco Navarro 56 16 Christian Cueva 90 15

Esta será recordada como su Eliminatoria. Su influencia fue total. Sus cinco goles y dos asistencias nos dieron 21 de los 24 puntos que consiguió la Bicolor para quedarse con el quinto lugar. Lo de Christian Cueva en el campo ha sido maradoniano, a la altura del Diego en Argentina, de Messi en el Barza y demás ejemplos. Tenemos un crack que nunca nos debe faltar, aunque él prefiera cobijarse en el grupo que lo hacen mejor.

“Sin duda ponerse la camiseta del país siempre es una motivación. Los números son algo bonito, pero nada es posible sin los compañeros. Yo no crezco si no está bien un ‘Yoshi’ Yotún, un Renato Tapia, un Sergio Peña. No me considero el mejor, el mejor es el grupo, el equipo y siempre daré todo por la Selección”, señaló en conferencia de prensa pos-partido.

Cueva y su pase tres dedos a lo Cueto abrieron el partido. Yotún, que se reencontró con su zurda de oro, sentenció la historia. Pero Christian fue la gran figura con una asistencia, tres pases claves, dos grandes chances creadas, seis duelos ganados y dos regates completos: diez puntos en el UnoxUno de DT El Comercio. Ahora nos toca esperar algunas semanas (14 de junio) para definir el pase al Mundial Qatar 2022 contra Australia o Emiratos Árabes Unidos.

La selección peruana venció 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional y consiguió el boleto para el repechaje al Mundial Qatar 2022.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Perú al repechaje: las emotivas publicaciones de los jugadores tras vencer a Paraguay

El episodio que nos devolvió al crack que tanto amamos

“Estaba muy mal anímicamente, deprimido, no la pasaba nada bien”. La primera vez que acudió al rescate de Christian Cueva fue a finales de 2020. En esos días el volante había tocado el fondo de un abismo al que empezó a caer desde el fatídico penal fallado en Rusia 2018. José Neyra, coach deportivo que no solo prepara grandes futbolistas, también los recupera. Y eso hizo con Cueva, el que ahora es como su hermano y al que acompañó desde esa fecha hasta ahora. De hecho, la noche de este martes estuvo en el Nacional. “Totalmente confiado de que lograremos un gran resultado”, nos dijo ante de ir al estadio.

“Las personas que hemos pasado cosas difíciles en la vida tenemos algo que transmitir. Eso hice. Lo motivé de acuerdo a mis experiencias, lo convencí de que todavía tenía la capacidad de seguir disfrutando del fútbol. Trabajamos mucho en la parte espiritual, un lado sumamente importante. Cuando ponemos a Dios por delante, todo es posible”, contó Neyra en una entrevista con este medio.

Con José detrás suyo, como un hermano mayor, Christian Cueva firmó por el Al Fateh, su actual club. Al otro lado del mundo, acompañado de su familia, recuperó la sonrisa. Tuvo algunas recaídas, pero nunca perdió el equilibrio conseguido con tantas horas de entrenamiento físico, mental y espiritual. La selección peruana fue la más beneficiada. Sus cinco goles y dos asistencias llegaron desde esa fecha. Si Perú hoy está en un nuevo repechaje mundialista es gracias a Christian Cueva y el trabajo que ha venido haciendo con José.

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. Paraguay se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional de Lima.