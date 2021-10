Busca estar al 100 por ciento. La Selección Peruana viene preparándose para el duelo contra Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Nacional y Christian Cueva tiene claro que debe estar en su mejor condición física para competir junto a la plantilla que dirige Ricardo Gareca.

El desgaste que puede generar en el deportista, pasar de un certamen a otro, puede ser más demandante de lo imaginado, por lo que los futbolistas pasan por un proceso de recuperación, tal y como lo mostró ‘Aladino’ a través de sus redes sociales.

“Recovery para lo que se viene🇵🇪. Compresión + Frío”, escribió el seleccionado nacional en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de él recostado en una cama con un sistema de compresión en las piernas, el mismo que se usa luego de disputar partidos.

Christian Cueva compartió su proceso de recuperación, previo al Perú vs. Chile. (Foto: Instagram)

Christian Cueva ha sumado 504 minutos, en seis compromisos, en la nueva temporada de la liga de Arabia Saudita. Además, generó una asistencia para la victoria contra Shabab. El volante ha sabido adaptarse a su club, por lo que se ganó su puesto como titular en la presente temporada.

¿Cómo llegan a este partido Perú y Chile?

La Selección Peruana se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 8 puntos, a cinco de Ecuador y Colombia, que se ubican en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Por ello, se peleará minuto a minuto por quedarse con el resultado esperado. No obstante, el ‘Tigre’ ya manifestó que se tienen dos bajas, la de André Carrillo, que no llegará para el partido de este jueves, y la de Yordy Reyna, quien no jugará esta fecha triple.

En el caso de Chile, la situación tampoco parece mejorar. Martín Lasarte y su comando técnico tendrán cinco bajas frente a la ‘Blanquirroja’, cuatro por lesión y uno por suspensión. El último que pudo sumarse a esa lista fue Charles Aránguiz, quien arrastra molestias físicas, pero todo hace indicar que estará para el jueves.