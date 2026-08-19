“Échale ganas”: Christian Cueva y Agustín Lozano protagonizan emotivo reencuentro en la Videna | VIDEO
“Échale ganas”: Christian Cueva y Agustín Lozano protagonizan emotivo reencuentro en la Videna | VIDEO
Por Redacción EC

Christian Cueva y Agustín Lozano protagonizaron un emotivo reencuentro en la Videna. El volante de Sport Boys llegó junto al plantel rosado, que se prepara para enfrentar este domingo a Cienciano por el Torneo Clausura, y volvió a encontrarse con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con quien mantiene una cercana relación.

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