“Échale ganas”: Christian Cueva y Agustín Lozano protagonizan emotivo reencuentro en la Videna | VIDEO

Christian Cueva y Agustín Lozano protagonizaron un emotivo reencuentro en la Videna. El volante de Sport Boys llegó junto al plantel rosado, que se prepara para enfrentar este domingo a Cienciano por el Torneo Clausura, y volvió a encontrarse con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con quien mantiene una cercana relación.

El momento más llamativo se produjo cuando ambos se saludaron y se fundieron en un efusivo abrazo. Cueva escuchó atentamente a Lozano, quien incluso le dejó un mensaje directo: “Échale ganas”, en referencia a su proceso para recuperar su mejor nivel y, eventualmente, volver a ser considerado para la selección peruana.

Luego del encuentro, Lozano destacó la visita del conjunto chalaco y dedicó unas palabras especiales a ‘Aladino’. “Hoy nos visitó en Videna el plantel del Sport Boys y me dio mucho gusto ver nuevamente por aquí a Cueva. Él sabe que esta es su casa y lo recibiremos siempre con cariño. A seguir sumando minutos y trabajo, la Bicolor necesita a los mejores”, escribió en Instagram.

El reencuentro se produce justamente cuando Cueva busca recuperar protagonismo y continuidad en el fútbol peruano. El mediocampista no disputa un partido con la Bicolor desde el 30 de junio de 2024, cuando ingresó en el segundo tiempo del duelo ante Argentina por la Copa América.

‘Aladino’, por su parte, también fue claro al referirse a un eventual regreso a la Bicolor. “Si se da la oportunidad en algún momento de regresar, ahí estaré. Pero que sea por mérito propio”, manifestó el ‘10′.

SOBRE EL AUTOR