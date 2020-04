Su presente está algo lejano de la selección peruana, pero su objetivo es volver y más fuerte. Christian Ramos, defensor de César Vallejo y mundialista con la bicolor en Rusia 2018, contradijo a Jefferson Farfán quien había asegurado que el zaguero ya no era parte del Whatsapp del equipo de todos. La ‘Sombra’ se puso bravo y señaló que no lo van a sacar de ahí.

“No me han sacado del grupo de WhatsApp solo que Jefferson es ‘chacotero’. Además soy bien amigo de Tapia y Advíncula, que son los que meten y sacan del grupo y me han dicho que no me van a sacar”, afirmó entre risas en una entrevista con Michael Succar para Movistar Deportes.

El hoy central del cuadro poeta señaló que volver a la selección es cuestión de continuidad. “Jugando y manteniéndome bien puedo volver a ser tomado en cuenta en la Selección Peruana. Me muero por volver, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes“, añadió el defensa quien perdió continuidad cuando fichó por Al-Nasr de Arabia Saudí.

Su paso por Universitario y un mea culpa

Christian Ramos pasó por Universitario de Deportes y supo ganarse a los hinchas. El defensa quería seguir con los cremas pero no hubo acuerdo y este año tuvo que mudarse a César Vallejo. “Me quedé con muchas ganas de quedarme en la ‘U’ pero no fue porque no quise, se dio por otras cosas. Yo quería pero no se pudo, ahora me quedaré en Vallejo”, contó.

El defensa hizo un análisis de su carrera y llegó a la conclusión que, en principio, debió continuar en Ecuador. “Creo que tenía que haberme quedado en Emelec, luego de salir campeón debí quedarme y hacer mi carrera ahí. En el extranjero no te esperan mucho porque esperan resultados y a mí me faltó más “conchudez” y creérmela: entrar agrandado”.

