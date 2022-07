La conferencia de prensa de Ricardo Gareca fue la noticia de este último martes al despedirse de los peruanos luego de siete años de proceso al mando de la ‘Blanquirroja’. No obstante, una información sorprendió a los hinchas acerca del futuro de Christian Cueva en el equipo.

De acuerdo con la información brindada en GOLPERÚ, el volante habría renunciado a la selección peruana al conocer que el ‘Tigre’ no continuará como entrenador de la ‘Bicolor’.

Sin embargo, el defensor Christian Ramos mencionó que conversó con algunos de los referentes del equipo y señaló que no se les ha cruzado por la mente en dar un paso al costado.

“No ha pasado por mi cabeza ni la de mis compañeros renunciar a la selección peruana. Si viene otro DT, tengo que llenarle los ojos. Sé que viene competencia muy dura porque hay centrales jóvenes en el exterior, pero decir que he pensado en renunciar, no es cierto”, expresó el futbolista de Alianza Lima a GOLPERÚ.

De la misma manera, el jugador deseó éxitos a ‘Tigre’. “Yo sé que el ‘profe’ es un profesional muy bueno y equipo no le va a faltar. Me sorprendió mucho que no se le renueve al comando técnico de Ricardo Gareca. Es un entrenador que creyó mucho en nosotros y nos dio la confianza que necesitábamos. Dio la cara por nosotros y eso no lo vamos a olvidar. Es verdad que los procesos tienen un final, pero no debió ser así”, añadió.

En su faceta como entrenador de la selección peruana, logró una clasificación al Mundial (Rusia 2018), un tercer puesto de Copa América (Chile 2015), subcampeonato de Copa América (Brasil 2019) y un repechaje a una nueva Copa del Mundo (Qatar 2022). Además, conquistó hazañas al ganar en Quito (dos veces), Asunción, Caracas y Barranquilla.